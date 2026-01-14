Εξαφάνιση 16χρονης: «Το περίμενα ότι θα φύγει, δεν πέρναγε καλά σπίτι», αποκαλύπτει φίλη της Λόρα

Το κουβάρι της υπόθεσης εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα, προσπαθεί να ξετυλίξει η αστυνομία, θέτοντας «στο μικροσκόπιο» κάθε κίνηση της ανήλικης μαθήτριας αλλά και τις μαρτυρίες του στενού περιβάλλοντός της.

Τα ίχνη της μαθήτριας, η οποία ήρθε από τη Γερμανία στην Πάτρα με την οικογένειά της, χάθηκαν το πρωί της Πέμπτης 8 Γενάρη. Η κοπέλα έφυγε κανονικά για το σχολείο, ωστόσο πήρε ταξί το οποίο την μετέφερε στην Αθήνα και έκτοτε εξαφανίστηκε.

Αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία συμμαθήτριας και στενής φίλης της Λόρα, η οποία αναφέρει ότι η 16χρονη δεν περνούσε καλά στο σπίτι της και της είχε εκφράσει την επιθυμία να φύγει.

«Φαινόταν ότι δεν αντέχει άλλο»

«Με τη Λόρα κάναμε παρέα, ήρθε στο σχολείο μας δύο χρόνια αφότου είχε έρθει από τη Γερμανία. Μου έλεγε ότι την καταπιέζουν πάρα πολύ στο σπίτι. Κυρίως ο πατέρας της», είπε η συμμαθήτρια της 16χρονης, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Την πίεζε σε θέματα του σπιτιού. Όχι σωματική βία, αλλά ψυχολογική. Μου έλεγε ότι την άφηναν μόνη της στο σπίτι για πάρα πολύ καιρό, ακόμα και για 2 με 3 μήνες, με ελάχιστα λεφτά για να ζήσει. Υπήρχαν πολλές τιμωρίες για μικρές πράξεις που έκανε, σχεδόν για το τίποτα», τόνισε.

Όπως είπε, αρκετές φορές η Λόρα της εκμυστηρευόταν ότι ήθελε να φύγει. «Μου έλεγε ‘δεν είμαι καλά, θέλω να φύγω, δεν μπορώ άλλο, δεν ξέρω τι θα κάνω’».

«Η Λόρα είχε κάποιες παρέες, όχι πάρα πολλές. Το καλοκαίρι έβγαινε, το χειμώνα δεν την άφηναν από το σπίτι», σημείωσε η μαθήτρια.

«Το περίμενα αυτό που έγινε. Φαινόταν ότι η κοπέλα δεν περνούσε καθόλου καλά σε αυτό το σπίτι. Δεν έχω δει κάτι με τα μάτια μου. Αλλά από όσα μου έλεγε η Λόρα, φαινόταν ότι ήθελε να φύγει. Φαινόταν ότι δεν αντέχει άλλο», πρόσθεσε η συμμαθήτρια της 16χρονης.

Σημειώνεται ότι πριν την εξαφάνισή της, η 16χρονη φέρεται να προσπαθούσε να μαζέψει χρήματα. Λίγες μέρες πριν χαθούν τα ίχνη της, είχε επισκεφτεί ενεχυροδανειστήριο, προσπαθώντας να πουλήσει κοσμήματα.