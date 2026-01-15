Εξαφάνιση 16χρονης: Μαθητές είδαν τη Λόρα στου Ζωγράφου - Πού εστιάζουν οι έρευνες

Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από την υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα όπου ζούσε με τους γονείς της, η οποία παραμένει άφαντη από την προηγούμενη Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Οι αστυνομικοί κάνουν «φύλλο και φτερό» του Ζωγράφου, καθώς μαρτυρίες αλλά και υλικό από κάμερες έχουν δείξει πως η ανήλικη κινείται στην περιοχή. «Την Τρίτη το απόγευμα δύο μαθητές μου είχαν πάει στο σούπερ μάρκετ στο διάλειμμα και γύρισαν πίσω στο φροντιστήριο με μεγάλη αναστάτωση. Μου είπαν "είδαμε το κοριτσάκι που αναζητούν από την Πάτρα να ψωνίζει". Είδαν πως ψώνισε αρκετά πράγματα, δύο σακούλες.

Τους έκανε εντύπωση ότι είχε ένα σακίδιο πλάτης και έβαλε μέσα σε αυτό ένα μπουκάλι νερό», είπε η καθηγήτρια των νεαρών που είδαν την 16χρονη και συνομίλησαν μαζί της, μιλώντας στο Mega.

«Την ακολούθησαν έξω από το σούπερ μάρκετ και ανέβηκε στην οδό Δάφνης. Συνέχισαν τα παιδιά να την ακολουθούν. Ο ένας από αυτούς της φώναξε, αλλά το κορίτσι δεν απαντούσε. Όταν την πλησίασε του είπε "I speak English". Της έδειξε τη φωτογραφία και της λέει "είσαι εσύ". Την είδε, δεν έδειξε να ενοχλείται ή να αγχώνεται. Δεν απάντησε και έφυγε» επεσήμανε η καθηγήτρια.

Άλλος μάρτυρας ανέφερε ότι η Λόρα εθεάθη σε κοσμηματοπωλείο, όπου και προσπάθησε να πουλήσει κοσμήματα, καθώς επίσης και σε καφετέρια, όπου ζήτησε πρόσβαση στο Wi-Fi και παρέμεινε στον χώρο για κάποια λεπτά.

Τι εκτιμούν οι Αρχές

Οι εκτιμήσεις των Αρχών εστιάζουν στο ότι η ανήλικη δεν κινείται μόνη της, αλλά φέρεται να έχει τη βοήθεια ενός άγνωστου προσώπου που ίσως την περίμενε στην Αθήνα από την ημέρα άφιξής της, την περασμένη Πέμπτη.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να φιλοξενείται σε κατοικία που βρίσκεται στην περιοχή του Ζωγράφου.

«Χαμόγελο του Παιδιού»: Είμαστε εδώ να σε ακούσουμε, χωρίς κριτική

Παράλληλα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» απηύθυνε μήνυμα στη 16χρονη Λόρα, μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, μια κοινωνική λειτουργός απευθύνεται στη Λόρα καλώντας την να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να βεβαιωθεί ότι είναι καλά, ενώ με καθησυχαστικό τόνο την διαβεβαιώνει ότι η όποια επικοινωνία θα γίνει μόνο και μόνο για να συζητήσουν και να την ακούσουν, χωρίς κριτική.