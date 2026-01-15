«Ίσως φταίνε οι ορμόνες, ίσως το internet», λέει ο πατέρας της Λόρα για την εξαφάνιση της 16χρονης

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, της οποίας τα ίχνη χάθηκαν στις 8 Ιανουαρίου όταν έφυγε για το σχολείο αλλά τελικά επιβιβάστηκε σε ταξί για την Αθήνα και στη συνέχεια έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η ανήλικη μαθήτρια φαίνεται να προετοίμαζε για καιρό την πράξη της, καθώς προσπάθησε να συγκεντρώσει χρήματα πουλώντας κοσμήματα. Φίλες και συμμαθήτριες του κοριτσιού δήλωσαν ότι η Λόρα τους είχε εκμυστηρευτεί πως βίωνε έντονη καταπίεση από την οικογένειά της και επανειλημμένα είχε εκφράσει την ανάγκη να «αποδράσει».

«Η Λόρα είναι κάπου στην Αθήνα, αλλά η αστυνομία δεν ξέρει ακριβώς πού. Ψάχνει ακόμη χωρίς αποτέλεσμα. Κανένα αποτέλεσμα», τόνισε ο πατέρας της 16χρονης, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Δεν έχουμε εκεί ούτε γνωστούς ούτε συγγενείς. Πιστεύω ότι είχε ραντεβού με κάποιον εκεί», πρόσθεσε, λέγοντας ότι η 16χρονη «ήταν λίγο κλειστή και δεν μας τα έλεγε όλα».

Ερωτηθείς για το λόγο της φυγής της 16χρονης, είπε: «Δεν ξέρω. Με τις ορμόνες και όλα αυτά...Είναι στην εφηβεία και ίσως στο ίντερνετ... δυστυχώς».

«Δεν ήθελε να πάει στη Γερμανία, αυτό ήταν απλώς μία υπόθεση. Θα φύγουμε και θα ψάξουμε, γιατί η αστυνομία δεν έχει αποτελέσματα», ανέφερε ο πατέρας της Λόρα.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν υπάρξει πολλές μαρτυρίες ατόμων που ισχυρίζονται ότι έχουν δει τη Λόρα να κινείται στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η ανήλικη φέρεται να έχει καταγραφεί και από κάμερες ασφαλείας.

Η έρευνα της αστυνομίας επικεντρώνεται στην περιοχή του Ζωγράφου και πιο συγκεκριμένα στην Πολυτεχνειούπολη, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η 16χρονη να διαμένει σε κάποια φοιτητική εστία.