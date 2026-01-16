Εξαφάνιση Λόρα: Στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ το οικογενειακό περιβάλλον - Το προφίλ του πατέρα

Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα που εγκατέλειψε την οικογενειακή της εστία στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου και έκτοτε τα ίχνη της τα αναζητούν στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής. Οι αστυνομικοί και οι κοινωνικές υπηρεσίες στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν την ψυχοσύνθεση της 16χρονης από την Γερμανία και να οδηγηθούν στα αίτια της εξαφάνισής της εστιάζουν τώρα στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Οι αστυνομικοί συνομιλούν με τους γονείς της Λόρας, προκειμένου να συνθέσουν το οικογενειακό περιβάλλον και να διαπιστώσουν ενδεχόμενες αιτίες στην φυγή της. Η εξαφάνισή της δείχνει να έχει στοιχεία οργανωμένης φυγής και επαγγελματικά εκτελεσμένης πράξης. Αυτά τα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η 16χρονη μάλλον ήθελε να ξεφύγει από κάποια πρόσωπα ή καταστάσεις.

Η σχέση της Λόρας με τον πατέρα της

Το οικογενειακό περιβάλλον της 16χρονης δείχνει να έχει στοιχεία που μπορεί να συνδέονται ευθέως με την φυγή της από την Πάτρα. Πρόκειται για μια οικογένεια με μικτή καταγωγή από την Ρωσία και την Γερμανία. Από τις συνομιλίες που είχαν οι αστυνομικοί με τον πατέρα της Λόρας διαπίστωσαν ότι ο πατέρας της Λόρας σε κάθε επαφή που έχει με τους αστυνομικούς φαίνεται να είναι ψυχρός και απόμακρος. Απαντά μόνο σε ό,τι τον ρωτούν, χωρίς να δίνει πληροφορίες για όσα συνέβαιναν μέσα στο σπίτι.

Οι αστυνομικοί μαθαίνουν εκ των υστέρων σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί, τα οποία ο ίδιος ποτέ δεν ανέφερε. Από την πρώτη στιγμή είχε ειπωθεί από τους γονείς της Λόρας ότι η κόρη τους πιθανότατα ήθελε να επιστρέψει στην Γερμανία για να επανενωθεί με τον αδελφό της. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο πατέρας της Λόρας έχει έναν γιο με άλλη σύζυγο και οι δυο τους ζουν στη Γερμανία.

Μιλάει μόνο ρωσικά και γερμανικά

Ο πατέρας της Λόρας σε κάθε επαφή που έχει με τους αστυνομικούς φαίνεται να είναι ψυχρός και απόμακρος. Απαντά μόνο σε ό,τι τον ρωτούν, χωρίς να δίνει πληροφορίες για όσα συνέβαιναν μέσα στο σπίτι. Μάλιστα, ο πατέρας δεν έχει εύκολη επικοινωνία με τους αστυνομικούς και λόγω γλωσσικού εμποδίου. Όλες οι επικοινωνίες γίνονται με μεταφράστρια καθώς μιλάει Γερμανικά και Ρωσικά - αυτό δυσκολεύει στο να καταλάβουν οι αστυνομικοί από τη γλώσσα του σώματος και τις εκφράσεις του περισσότερα πράγματα.

Η στάση που κρατάει ίσως προέρχεται και από το παρελθόν του - ήταν στρατιωτικός γιατρός στην Οδησσό και, μετά την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ, μετανάστευσε στη Γερμανία. Πολύ δύσκολα τα πρώτα χρόνια, κυρίως μέχρι να πάρει την ιθαγένεια και να μπορεί να εξασκήσει ξανά την ιατρική. 30 χρόνια έμεινε στη Γερμανία μέχρι που αποφάσισε με την οικογένειά του πριν από τέσσερα χρόνια να τα αφήσει όλα πίσω του και να κάνει μια νέα αρχή στην Ελλάδα. Από την άλλη, η μητέρα φαίνεται πιο συναισθηματική, όμως μιλά συγκρατημένα, ειδικά μπροστά στον σύζυγό της.

Ακόμα αγνοείται

Στο μεταξύ, άκαρπες παραμένουν οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, της οποίας τα ίχνη έχουν χαθεί από τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου από το σπίτι της στο Ρίο Πατρών.

Νωρίτερα την Παρασκευή (16/1), κυκλοφόρησαν φωτογραφίες μιας κοπέλας που έμοιαζε στη Λόρα, ενώ ιδιοκτήτης καφετέριας στη Βάρη είπε πως επισκέφθηκε το κατάστημά του δύο φορές χθες, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. Όμως, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η κοπέλα αυτή δεν ήταν τελικά η 16χρονη.