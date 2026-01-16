«Φουντώνει» το θρίλερ με την 16χρονη Λόρα - Την είδαν σε καφετέρια στη Βάρη και την τράβηξαν φωτό

Εξελίξεις φέρνει στην υπόθεση της εξαφάνισης της Λόρα από την Πάτρα μια νέα μαρτυρία, καθώς η 16χρονη φέρεται να εμφανίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου στη Βάρη, με πολίτη να ενημερώνει άμεσα τις Αρχές και να παραδίδει σχετικό φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη καφετέριας που μίλησε στο ΕΡΤnews, η ανήλικη επισκέφθηκε το κατάστημα δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα.

Η πρώτη εμφάνιση καταγράφηκε γύρω στις 11:10 το πρωί, όταν κάθισε μέσα στο κατάστημα, παρήγγειλε καφέ και έμεινε για λίγα λεπτά κοιτώντας το κινητό της. Η δεύτερη επίσκεψη σημειώθηκε περίπου στις 15:45. Τότε, μόλις αντιλήφθηκε ότι στην τηλεόραση του καταστήματος προβαλλόταν ρεπορτάζ για την εξαφάνιση της Λόρας, γύρισε απότομα το κεφάλι της και αποχώρησε. Εκείνη τη στιγμή, ο ιδιοκτήτης παρατήρησε την εντυπωσιακή ομοιότητα με τη 16χρονη και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν και τις δύο παρουσίες, με το υλικό να έχει ήδη παραδοθεί στις Αρχές. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι το κορίτσι έμοιαζε πάρα πολύ με τη Λόρα και ότι έδειχνε εμφανώς ταραγμένο.

Ήταν συνέχεια στο κινητό

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η ανήλικη χρησιμοποιούσε συνεχώς το κινητό της, πιθανότατα στέλνοντας γραπτά μηνύματα, ενώ έκανε την παραγγελία της στα αγγλικά.

Ο ιδιοκτήτης ανέφερε επίσης ότι η πληρωμή έγινε με κάρτα ξένης τράπεζας. Τη δεύτερη φορά, την ακολούθησε μέχρι την έξοδο και την είδε να επιβιβάζεται σε λεωφορείο με κατεύθυνση προς Γλυφάδα.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία, προσπαθώντας να διαπιστώσουν πού μπορεί να βρίσκεται η 16χρονη όλες αυτές τις ημέρες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πόρτα–πόρτα έρευνες στου Ζωγράφου, γύρω από τις φοιτητικές εστίες και την Πανεπιστημιούπολη, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η Λόρα να έχει ήδη αλλάξει περιοχή.