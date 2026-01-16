Ελλάδα Εξαφανίσεις Μαρούσι Χαμόγελο του Παιδιού

Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση του 25χρονου στο Μαρούσι - Βρέθηκε νεκρός

Τη σορό βρήκε η εθελοντική ομάδα Anubis, η οποία συμμετείχε στις έρευνες μετά από αίτημα των συγγενών.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / Eurokinissi
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση του 25χρονου Γιώργου Κοτσαύτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στο Μαρούσι στις 12 Ιανουαρίου 2026.

Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης (15/1) σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή, βάζοντας δραματικό τέλος στην αγωνία που βίωνε η οικογένειά του εδώ και ημέρες.

Τη σορό βρήκε η εθελοντική ομάδα Anubis, η οποία συμμετείχε στις έρευνες μετά από αίτημα των συγγενών. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση της ομάδας στα κοινωνικά δίκτυα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο θάνατος του άτυχου νεαρού φαίνεται να προήλθε από πτώση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος είχε φύγει από το σπίτι με το αυτοκίνητό του και έκτοτε δεν είχε επικοινωνήσει με κανέναν. Η προανάκριση από τις Αρχές βρίσκεται σε εξέλιξη, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Υπενθυμίζεται ότι είχε εκδοθεί missing alert για την εξαφάνισή του.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Εξαφανίσεις Μαρούσι Χαμόγελο του Παιδιού

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader