Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση του 25χρονου στο Μαρούσι - Βρέθηκε νεκρός

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση του 25χρονου Γιώργου Κοτσαύτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στο Μαρούσι στις 12 Ιανουαρίου 2026.

Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης (15/1) σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή, βάζοντας δραματικό τέλος στην αγωνία που βίωνε η οικογένειά του εδώ και ημέρες.

Τη σορό βρήκε η εθελοντική ομάδα Anubis, η οποία συμμετείχε στις έρευνες μετά από αίτημα των συγγενών. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση της ομάδας στα κοινωνικά δίκτυα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο θάνατος του άτυχου νεαρού φαίνεται να προήλθε από πτώση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος είχε φύγει από το σπίτι με το αυτοκίνητό του και έκτοτε δεν είχε επικοινωνήσει με κανέναν. Η προανάκριση από τις Αρχές βρίσκεται σε εξέλιξη, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Υπενθυμίζεται ότι είχε εκδοθεί missing alert για την εξαφάνισή του.