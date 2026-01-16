Γλυφάδα: Ιδιοκτήτης αιφνιδιάζει διαρρήκτες και τους παίρνει στο κυνήγι – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που ιδιοκτήτης διαμερίσματος πολυκατοικίας στη Γλυφάδα αιφνιδιάζει επίδοξους διαρρήκτες και τους παίρνει στο κυνήγι.

Στο οπτικό υλικό φαίνονται τρεις κουκουλοφόροι να εισέρχονται ανενόχλητοι στην πιλοτή της πολυκατοικίας και να ελέγχουν τον χώρο, αναζητώντας πιθανό στόχο. Λίγο αργότερα, ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος στο οποίο επιχείρησαν να εισβάλουν αντιλαμβάνεται την παρουσία τους και παρεμβαίνει, χαλώντας τα σχέδιά τους.

Ο άνδρας τούς εντοπίζει και αρχίζει να τους καταδιώκει, με τους δράστες να αιφνιδιάζονται και να προσπαθούν να διαφύγουν πανικόβλητοι. Στο βίντεο διακρίνεται ο ένας από τους κουκουλοφόρους να πηδά τα κάγκελα της πιλοτής για να ξεφύγει, ενώ τον ακολουθεί ακόμη ένας συνεργός του.