«Να με δουν στις ειδήσεις»: Ασυνείδητος μηχανόβιος πέρασε κόκκινα, πήγαινε ανάποδα και έκανε σφήνες

Βίντεο με επικίνδυνους ελιγμούς στο κέντρο της Αθήνας ανήρτησε οδηγός μηχανής στο TikTok, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις με τον ίδιο να γράφει στη λεζάντα του βίντεο «παραλίγο να μας πιάσουν».

Στο υλικό που ανέβηκε στην πλατφόρμα, ο οδηγός της μηχανής κινείται με υψηλή ταχύτητα και πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, κυρίως στην Ομόνοια και το Μεταξουργείο, ενώ στη συνέχεια εισέρχεται και σε παραδρόμους της λεωφόρου Κηφισού.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, παραβιάζει επανειλημμένα κόκκινα φανάρια, κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και αγνοεί βασικές πινακίδες σήμανσης, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Στα πρώτα δευτερόλεπτα ακούγεται ήχος σειρήνας που παραπέμπει σε αστυνομικό όχημα, με τον συνεπιβάτη να ακούγεται να φωνάζει «φύγε, φύγε, φύγε». Στα σχόλια, χρήστες του TikTok τον προτρέπουν να κατεβάσει το βίντεο, προειδοποιώντας ότι «θα σε βλέπουμε στις ειδήσεις», με τον ίδιο να απαντά προκλητικά: «αυτό περιμένω».