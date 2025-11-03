Έκανε την Αττική Οδό αρένα: Καρέ καρέ οι αδιανόητοι ελιγμοί οδηγού - «Την πινακίδα στην αστυνομία» γράφουν

Η οδηγική συμπεριφορά πολλών Ελλήνων εξακολουθεί να αποτελεί μόνιμη πηγή ανησυχίας και συζήτησης. Καθημερινά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν εξοργιστικά βίντεο που καταγράφουν περιστατικά αδιαφορίας και πλήρους έλλειψης παιδείας στον δρόμο — συμπεριφορές που δεν περιορίζονται απλώς στην αγένεια, αλλά συχνά αγγίζουν τα όρια του εγκλήματος. Παρά τις συνεχείς εκστρατείες ενημέρωσης και τα αυστηρά πρόστιμα, φαίνεται πως για πολλούς η οδήγηση παραμένει πεδίο επίδειξης και όχι υπευθυνότητας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόσφατο βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram και δείχνει έναν οδηγό στην Αττική Οδό να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους οδηγούς. Ο οδηγός του λευκού Audi, όπως φαίνεται στο βίντεο, κινείται κάνοντας συνεχείς αλλαγές λωρίδας χωρίς τη χρήση φλας, ενώ συχνά πατάει απότομα το φρένο, μετατρέποντας τον αυτοκινητόδρομο σε αρένα.

Το βίντεο καταγράφηκε από επιβάτη του οχήματος που ακολουθούσε και δημοσιεύθηκε σε λογαριασμό στο Instagram, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και οργή από τους χρήστες, οι οποίοι σχολίασαν την ανευθυνότητα και τον κίνδυνο που προκαλεί μια τέτοια συμπεριφορά.

«Καθημερινή περίπτωση στους δρόμους», Δεν είναι απίστευτο ότι ακόμα και σε ένα τέτοιο βίντεο υπάρχουν σχόλια που δικαιολογούν τον μ@@@@;;; Για αυτό σκοτώνεται ο κόσμος & κάθε πρωί ο Κηφισός & η αττικη έχουν τουλάχιστον ένα ατύχημα από κάθε λωρίδα», «Στείλτε την πινακίδα στην αστυνομία. Χθες» είναι μόνο μερικά.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τέτοιου είδους παραβάσεις επιφέρουν πρόστιμο 350 ευρώ, το οποίο συνοδεύεται από αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για 30 ημέρες.

