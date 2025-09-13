Οδηγός προκαλεί τρόμο με το αυτοκίνητό του: Κινείται πάνω στις ράγες του τραμ για... «πλάκα» - Βίντεο

Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις για υπευθυνότητα στους δρόμους, κάποιοι οδηγοί εξακολουθούν να προκαλούν σοκ με τις επικίνδυνες και σχεδόν εγκληματικές συμπεριφορές τους. Ένα πρόσφατο περιστατικό στη Νέα Σμύρνη φέρνει ξανά στο προσκήνιο αυτή την ανησυχητική πραγματικότητα: ένας οδηγός αποφάσισε να κινηθεί με το αυτοκίνητό του πάνω στις γραμμές του τραμ, «για πλάκα».

Στο βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Instagram, ο οδηγός φαίνεται να κινείται για αρκετά μέτρα πάνω στις ράγες του τραμ, ενώ στη συνέχεια επιστρέφει κανονικά στο δρόμο, σαν να μη συμβαίνει τίποτα το παράνομο. Το βίντεο, που αναρτήθηκε σε μια χιουμοριστική σελίδα στο Instagram, συνοδεύεται από μια ειρωνική λεζάντα που σχολιάζει το περιστατικό με τη φράση: «Τρένο το πάει».

Παρά τη φαινομενικά «αστεία» πλευρά του, το περιστατικό αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και τη σημασία τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η κίνηση ενός οχήματος πάνω στις γραμμές του τραμ, εκτός από παράνομη, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για τον οδηγό όσο και για τυχόν διερχόμενα μέσα μεταφοράς και πεζούς.

Το συμβάν υπενθυμίζει ότι ακόμα και όταν οι δρόμοι φαίνονται ήσυχοι, η προσοχή και η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας είναι απαραίτητες. Τέτοιες εικόνες στα social media μπορεί να προκαλούν γέλιο, αλλά ταυτόχρονα λειτουργούν ως υπενθύμιση για τη σημασία της υπευθυνότητας στους δρόμους.

Σημειώνεται ότι με βάση τον ΚΟΚ, το τραμ έχει πάντα προτεραιότητα, ακόμη και όταν εισέρχεται σε πλατεία, εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά από φωτεινή σηματοδότηση.

Δείτε την ανάρτηση: