Έκλεισε τον δρόμο και πήγε για... σουβλάκια: Ο οδηγός του λεωφορείου την «έκραξε» με επική ατάκα

Η ελληνική οδηγική συμπεριφορά είναι ένα θέμα που συχνά προκαλεί συζητήσεις — και όχι άδικα. Από το διπλοπαρκάρισμα «μόνο για ένα λεπτό», μέχρι το κορνάρισμα στο φανάρι πριν καν ανάψει πράσινο, οι μικρές καθημερινές παρατυπίες στον δρόμο αποτελούν σχεδόν… εθνικό μας «σπορ».

Κάπως έτσι, ένα ακόμα περιστατικό ελληνικής «ευρηματικότητας» στο τιμόνι έγινε viral στο TikTok, προκαλώντας γέλιο αλλά και αντιδράσεις.

Σε βίντεο που ανέβασε οδηγός λεωφορείου, φαίνεται ένα αυτοκίνητο να έχει σταματήσει σχεδόν στη μέση του δρόμου, κλείνοντας εντελώς τη διέλευση, προκειμένου η οδηγός του να πάει να πάρει… σουβλάκια από κοντινό ψητοπωλείο.

Ο οδηγός του λεωφορείου, εγκλωβισμένος πίσω από το όχημα, δεν είχε άλλη επιλογή παρά να περιμένει μέχρι να επιστρέψει η γυναίκα. Παρόλα αυτά, αντί να εκνευριστεί, κατέγραψε τη σκηνή και τη δημοσίευσε στο TikTok, αντιμετωπίζοντας το συμβάν με χιούμορ.

Όπως ακούγεται και στο βίντεο, τη στιγμή που η οδηγός επιστρέφει κρατώντας τη σακούλα με τα σουβλάκια, εκείνος τη ρωτά γελώντας: «Πήρες με πίτα που μου αρέσει; Δεν μου έφερες ένα;».

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και σχόλια, με πολλούς χρήστες να επαινούν την ψύχραιμη στάση του οδηγού του λεωφορείου και άλλους να σχολιάζουν τη χαρακτηριστική ελληνική «κουλτούρα του πάρκινγκ».

Ένα περιστατικό που, αν μη τι άλλο, αποδεικνύει πως όταν η αδιαφορία συναντά το χιούμορ, ακόμα και η μεγαλύτερη ταλαιπωρία στον δρόμο γίνεται αφορμή για γέλιο.

Δείτε βίντεο: