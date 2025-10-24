Συνέβη και αυτό: Οδηγός λεωφορείου μεταφέρει τη μοτοσικλέτα του με το... αστικό - Τι απαντά ο ΟΣΥ

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε πρόσφατα σε λεωφορείο της Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αττικής (ΚΣΑ), προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φωτογραφία που κυκλοφόρησε δείχνει μια μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού να βρίσκεται μέσα στο εσωτερικό του λεωφορείου, την ώρα που το όχημα εκτελούσε κανονικά το προγραμματισμένο του δρομολόγιο στο βορειοανατολικό τμήμα του Λεκανοπεδίου.

Το περιστατικό, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε έκπληξη και απορίες σε όσους το παρακολούθησαν, καθώς μια τέτοια εικόνα είναι ασυνήθιστη και αντίθετη με κάθε κανονισμό λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες η μηχανή φέρεται να ανήκει στον ίδιο τον οδηγό του λεωφορείου, κάτι που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερο σάλο, καθώς τίθενται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και την ορθή επαγγελματική συμπεριφορά.

«Η συγκεκριμένη φωτογραφία – φαίνεται και από τα αυτοκόλλητα - είναι από λεωφορείο της κοινοπραξίας», ανέφερε ο Γραμματέας των Εργαζομένων του ΟΣΥ, Φώτης Νικολακόπουλος διευκρινίζοντας παράλληλα ότι αν το περιστατικό είχε συμβεί σε λεωφορείο του ΟΣΥ, «υπάρχει κανονισμός προσωπικού που προβλέπει τα πάντα».

Δηλαδή, αν γινόταν καταγγελία «γιατί πρέπει να υπάρξει καταγγελία», όπως τόνισε, θα φαινόταν ποιο λεωφορείο είναι, ποια γραμμή και ποια ώρα. «Σίγουρα δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Ο δικός μας κανονισμός προσωπικού προβλέπει ποινή, όχι απόλυση», τόνισε.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι μόνο από τη φωτογραφία δεν μπορεί να εντοπιστεί ο οδηγός, είτε πρόκειται για οδηγό του ΟΣΥ είτε της κοινοπραξίας.

