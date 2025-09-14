Απίστευτο περιστατικό στη Δράμα: Οδηγός λεωφορείου αποβίβασε παιδιά στη μέση του πουθενά

Σοκ προκάλεσε στην τοπική κοινωνία της Δράμας η ενέργεια ενός οδηγού λεωφορείου, ο οποίος φέρεται να αποβίβασε τρεις ανήλικους μαθητές σε μη κατοικημένη περιοχή και συγκεκριμένα σε χωράφια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί της Παρασκευής κατά τη διάρκεια δρομολογίου Αγία Παρασκευή – Καλαμπάκι, ο οδηγός αποβίβασε τους τρεις ανήλικους μαθητές σε μια απομονωμένη περιοχή σε οικισμό της Δράμας, επειδή το όχημα ήταν υπεράριθμο.

Ο οδηγός συνελήφθη χθες το απόγευμα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, μετά από καταγγελία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, καθώς οι πράξεις του έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Εισαγγελία της πόλης αλλά και η αστυνομία, ενώ η μία οικογένεια έχει καταθέσει μήνυση.