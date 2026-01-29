«Ήρωας» οδηγός λεωφορείου απολύθηκε επειδή κυνήγησε κλέφτη που άρπαξε το κολιέ επιβάτιδας

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα έπαιρνε βραβείο και μπόνους. Αντ’ αυτού, πήρε το χαρτί της απόλυσης. Ένας «ήρωας» οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο, απολύθηκε επειδή κυνήγησε και έβγαλε νοκ άουτ έναν κλέφτη που άρπαξε το κολιέ μιας επιβάτιδας.



Ο Mark Hehir εργαζόταν ως οδηγός λεωφορείου επί δύο χρόνια, όταν στις 25 Ιουνίου 2024 οδηγούσε το λεωφορείο της γραμμής 206 μεταξύ Γουέμπλεϊ και Μέιντα Βέιλ στο βορειοδυτικό Λονδίνο.



Ήταν τότε που ένας άνδρας επιβιβάστηκε στο λεωφορείο, σπρώχνοντας μια γυναίκα επιβάτη, προτού αρπάξει ένα κολιέ από τον λαιμό της και φύγει τρέχοντας.



Αφού αντιλήφθηκε το περιστατικό, ο οδηγός βγήκε από το λεωφορείο του και κυνήγησε τον άνδρα στον δρόμο. Κατάφερε να ανακτήσει το κλεμμένο κόσμημα και επέστρεψε το κολιέ στην επιβάτιδα.



Αλλά ο κλέφτης έκανε και πάλι την εμφάνισή του. Πλησίασε το λεωφορείο και -όπως ακούστηκε στην ακροαματική διαδικασία- έριξε «την πρώτη γροθιά» στον οδηγό.



Ο Mark Hehir απάντησε σε αυτοάμυνα και χτύπησε τον άνδρα μία φορά, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του, όπως αναφέρει η Daily Mail.



Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι ο οδηγός έσυρε στη συνέχεια τον άνδρα στο πεζοδρόμιο και τον ακινητοποίησε για σχεδόν μισή ώρα.



Και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, ωστόσο ο Mark Hehir αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος και ενημερώθηκε ότι δεν θα αντιμετώπιζε περαιτέρω αστυνομικές ενέργειες.



Την επόμενη μέρα του περιστατικού ωστόσο, ο οδηγός τέθηκε σε διαθεσιμότητα και του ζητήθηκε να παραστεί σε έρευνα.



Σε πειθαρχική ακρόαση, ενημερώθηκε ότι οι ισχυρισμοί περιελάμβαναν «δυσφήμιση της εταιρείας με σωματική επίθεση σε επιβάτη» και ότι επίσης «δεν προστάτευσε την ασφάλεια τόσο τη δική του, όσο και των επιβατών, αφήνοντας το λεωφορείο χωρίς επίβλεψη με τη μηχανή σε λειτουργία».



Ο Mark Hehir είπε στην ακρόαση ότι «ενήργησε ενστικτωδώς τρέχοντας πίσω από τον άντρα» και ότι είχε αφήσει το λεωφορείο με χειρόφρενο και τις πόρτες ανοιχτές.



Στην ακρόαση αστυνομικός που επιλήφθηκε του συμβάντος, κατέθεσε ότι ο οδηγός «χρησιμοποίησε βία που ήταν αναλογική και απαραίτητη υπό τις συνθήκες για την υπεράσπιση του εαυτού του και της επιβάτιδας».



Διαπίστωσε ότι ο κλέφτης είχε ρίξει την πρώτη γροθιά στον καβγά, αλλά αυτό αμφισβητήθηκε στο δικαστήριο.



Ο Mark Hehir ισχυρίστηκε ότι όταν ο άνδρας επέστρεψε στο λεωφορείο «η επιβάτιδα φοβήθηκε» και ότι τον κράτησε στο έδαφος επειδή «φοβόταν ότι ο άνδρας θα έκανε κάτι αν σηκωνόταν όρθιος».



Συμπλήρωσε ότι το κοινό τον θεωρούσε «ήρωα» για τις πράξεις του.



Παρ’ όλα αυτά θεωρήθηκε ότι χρησιμοποίησε «υπερβολική βία» και ότι «ήταν ένοχος σοβαρού παραπτώματος».