«Το εμπεδώσαμε»: Νέος οδηγός έκανε το «Ν» να φαίνεται από... παντού (κυριολεκτικά) και τρέλανε τα social

Ένα απλό βίντεο από ελληνικό δρόμο κατάφερε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και να τραβήξει τα βλέμματα σε όλο τον κόσμο. Πρωταγωνιστής; Ένας Έλληνας οδηγός, ο οποίος αποφάσισε να δηλώσει ξεκάθαρα – πολύ ξεκάθαρα – πως είναι νέος στην οδήγηση.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός ενός Toyota Yaris επέλεξε να δημιουργήσει το δικό του, αυτοσχέδιο σήμα «Ν» (Νέος οδηγός), όχι όμως στη συνηθισμένη μικρή του εκδοχή. Αντίθετα, επέλεξε να τοποθετήσει ένα τεράστιο γράμμα «Ν», το οποίο καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το πίσω μέρος του αυτοκινήτου και την πόρτα του πορτ μπαγκάζ. Το αποτέλεσμα; Ένα σήμα που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητο, ακόμη και από τον πιο αφηρημένο οδηγό.

Το viral βίντεο με το «Ν του αιώνα» τραβήχτηκε από διερχόμενο οδηγό και ανέβηκε στο Instagram από τη σελίδα surreal_elladistan, συνοδευόμενο από τη λεζάντα «Το εμπεδώσαμε» — και ε, δεν θα διαφωνήσουμε.

Και επειδή ίσως αναρωτιέσαι: ναι, είναι απολύτως νόμιμο να φτιάξεις το δικό σου σήμα «Ν», αρκεί να είναι ευδιάκριτο. Και ο συγκεκριμένος οδηγός όχι απλώς το πέτυχε… το απογείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 105 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι οδηγοί που απέκτησαν πρόσφατα το δίπλωμα οδήγησης υποχρεούνται να τοποθετήσουν στο αυτοκίνητο που οδηγούν ένα ειδικό σήμα αναγνώρισης για έναν χρόνο από την απόκτηση της άδειάς τους. Μάλιστα όσοι παραβούν την εν λόγω σύσταση, τιμωρούνται με πρόστιμο 30 ευρώ.

Δείτε βίντεο: