Καρέ καρέ «τρελή» προσπέραση ΙΧ στη γέφυρα του ΒΟΑΚ - Αποφεύχθηκε μετωπική στο... δευτερόλεπτο

Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των Αρχών, τις ενημερωτικές καμπάνιες και τις αυστηρότερες ποινές που έχουν θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια, τα φαινόμενα επικίνδυνης, αντικοινωνικής και συχνά εγκληματικής οδηγικής συμπεριφοράς εξακολουθούν να παρατηρούνται με ανησυχητική συχνότητα στους ελληνικούς δρόμους. Δυστυχώς, δεν είναι λίγες οι φορές που αυτές οι παραβάσεις καταλήγουν σε τραγωδίες.

Ένα χαρακτηριστικό και άκρως ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε πρόσφατα στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και καταγράφηκε σε βίντεο από χρήστη των social media, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Στο βίντεο φαίνεται καθαρά ένα όχημα να επιχειρεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση, παραβιάζοντας κατάφωρα τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο οδηγός προσπαθεί να προσπεράσει ταυτόχρονα δύο ΙΧ αυτοκίνητα και ένα φορτηγό, πάνω σε γέφυρα, χωρίς ορατότητα και χωρίς επαρκή χώρο για ασφαλή ελιγμό.

Η ενέργεια αυτή παραλίγο να οδηγήσει σε μετωπική σύγκρουση, καθώς από το αντίθετο ρεύμα ερχόταν όχημα. Μάλιστα, στο βίντεο φαίνονται οι οδηγοί που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα που αναγκάζονται να μειώσουν ταχύτητα, κινούμενοι στην άκρη του δρόμου, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποφύγουν τη σύγκρουση.

Το βίντεο κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας οργή και αγανάκτηση στους πολίτες, καθώς αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το μέγεθος της αδιαφορίας που επιδεικνύουν ορισμένοι οδηγοί, όχι μόνο για τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, αλλά και για την ίδια τη ζωή – τόσο τη δική τους, όσο και των υπολοίπων χρηστών του δρόμου.

Δείτε το βίντεο: