Σε ισχύ από τις 13 Σεπτεμβρίου ο νέος ΚΟΚ - Έρχονται αυστηρότερα πρόστιμα για τους παραβάτες
Ποια είναι τα SOS του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σε ισχύ αναμένεται να τεθεί από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος θα συνοδεύεται από αυστηρότερες κυρώσεις και πολύ υψηλότερα πρόστιμα για τους οδηγούς που προβαίνουν σε παραβάσεις.
Πλέον τα πρόστιμα θα ξεκινούν από 350 ευρώ και μπορούν να ανέλθουν μέχρι και τα 8.000 ευρώ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα συνοδεύονται από αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας, πινακίδων, αλλά και ποινικές κυρώσεις όταν πρόκειται για σοβαρά ατυχήματα.
Τα SOS του νέου ΚΟΚ
- Χρήση κινητού τηλεφώνου: Πρόστιμα από 350€ έως 4.000€, με αφαίρεση άδειας έως και 8 έτη. Σε ατυχήματα, προβλέπονται ποινές κάθειρξης έως και ισόβια.
- Μη χρήση κράνους ή ζώνης: Πρόστιμα από 350€ έως 2.000€ και αφαίρεση άδειας έως 12 μήνες. Οδηγός και συνεπιβάτες τιμωρούνται εξίσου.
- Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ: Πρόστιμα από 350€ έως 4.000€, αφαίρεση άδειας έως 10 έτη και φυλάκιση έως 5 έτη για υψηλά ποσοστά αλκοόλ. Σε θανατηφόρα ατυχήματα προβλέπεται ισόβια κάθειρξη.
- Παραβίαση ορίου ταχύτητας: Πρόστιμα έως 2.000€ και αφαίρεση άδειας έως 1 έτος. Σε κόντρες, τα πρόστιμα αγγίζουν τις 8.000€ με αφαίρεση άδειας 4 έτη.
Παραβίαση STOP ή σηματοδότη: Πρόστιμα από 350€ έως 4.000€ και αφαίρεση άδειας έως 8 έτη. Σε ατυχήματα, προβλέπεται φυλάκιση έως και ισόβια.
- Οδήγηση χωρίς δίπλωμα: Πρόστιμο από 1.000€ έως 4.000€, αφαίρεση άδειας έως 8 έτη και φυλάκιση έως 2 έτη.
- Παρακώλυση σιδηροδρόμων ή δημόσιας συγκοινωνίας: Πρόστιμα έως 4.000€, αφαίρεση άδειας έως 8 έτη και κάθειρξη έως 20 έτη ή ισόβια σε περίπτωση ατυχήματος.
- Παρκάρισμα σε θέσεις ΑμεΑ: Πρόστιμα από 150€ έως 2.000€, με αφαίρεση άδειας έως 1 έτος.