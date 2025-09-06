Σε ισχύ από τις 13 Σεπτεμβρίου ο νέος ΚΟΚ - Έρχονται αυστηρότερα πρόστιμα για τους παραβάτες

Σε ισχύ αναμένεται να τεθεί από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος θα συνοδεύεται από αυστηρότερες κυρώσεις και πολύ υψηλότερα πρόστιμα για τους οδηγούς που προβαίνουν σε παραβάσεις.



Πλέον τα πρόστιμα θα ξεκινούν από 350 ευρώ και μπορούν να ανέλθουν μέχρι και τα 8.000 ευρώ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα συνοδεύονται από αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας, πινακίδων, αλλά και ποινικές κυρώσεις όταν πρόκειται για σοβαρά ατυχήματα.



Τα SOS του νέου ΚΟΚ

