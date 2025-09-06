Breaking news icon BREAKING
NEWS

Τροχαίο στη Συγγρού: Λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό - Αυξημένη κίνηση

Ελλάδα Συγγρού Τροχαίο Λεωφορεία Αθήνα

Τροχαίο στη Συγγρού: Λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό - Αυξημένη κίνηση

Δεν είναι γνωστά τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε η σύγκρουση ούτε εάν έχουν τραυματιστεί πολίτες.

Φωτο αρχείου: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος
Φωτο αρχείου: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Το μεσημέρι του Σαββάτου 06/09 σήμανε συναγερμός στην Τροχαία Αθηνών καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Κράτητος στον Νέο Κόσμο στο ρεύμα προς Αθήνα.

Εξαιτίας της σύγκρουσης έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν τραυματίες από το τροχαίο.

kinisi.jpg

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Συγγρού Τροχαίο Λεωφορεία Αθήνα

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader