Τροχαίο στη Συγγρού: Λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό - Αυξημένη κίνηση

Το μεσημέρι του Σαββάτου 06/09 σήμανε συναγερμός στην Τροχαία Αθηνών καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Κράτητος στον Νέο Κόσμο στο ρεύμα προς Αθήνα.

Εξαιτίας της σύγκρουσης έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν τραυματίες από το τροχαίο.