Θανατηφόρο τροχαίο στο Λιανοκλάδι: ΙΧ συγκρούστηκε με νταλίκα - Νεκρός ο συνοδηγός

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:10 το πρωί της Δευτέρας, στο ύψος του γηπέδου στο Λιανοκλάδι, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τέσσερα άτομα – ο οδηγός, ο συνοδηγός, μια γυναίκα και ένα βρέφος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Ι.Χ. κινείτο στην επαρχιακή οδό, όταν, για άγνωστο λόγο, βρέθηκε σε πορεία σύγκρουσης με το φορτηγό. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο συνοδηγός, που σύμφωνα με πληροφορίες μεταφερόταν στο Νοσοκομείο Λαμίας λόγω αδιαθεσίας, να χάσει τη ζωή του.

Ο οδηγός, η γυναίκα και το μωρό μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο για προληπτικούς ελέγχους, χωρίς να φέρουν σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της Πυροσβεστικής που απεγκλώβισαν τους επιβάτες, καθώς και η Τροχαία, η οποία απέκλεισε το δρόμο για την αυτοψία και την απομάκρυνση των οχημάτων.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας ερευνώνται, με το ενδεχόμενο του ολισθηρού οδοστρώματος ή της απροσεξίας να παραμένει ανοιχτό.