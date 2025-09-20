Λαμία: «Αφηρημένος» οδηγός, «κρέμασε» το αυτοκίνητο του στο κενό - Δείτε το βίντεο

Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου όχι μόνο παρανόμησε αλλά δεν υπολόγισε σωστά και βρέθηκε με… το αυτοκίνητο κρεμασμένο στην περιοχή του Αγίου Λουκά, στη Λαμία, το απόγευμα του Σαββάτου.



Σύμφωνα με το LamiaReport ο οδηγός του αυτοκινήτου στη Λαμία, ανέβαινε ανάποδα την οδό Αινιάνων και όταν έφτασε στο τέλος του δρόμου, δεν είδε την στροφή και συνέχισε ευθεία. Μέσα στην ατυχία του στάθηκε τυχερός, αφού το αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» χωρίς να πέσει στον από κάτω δρόμο.



Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη την ώρα είχε και πολλούς πεζούς στο σημείο, γιατί είχε γάμο στην εκκλησία του Αγίου Λουκά.