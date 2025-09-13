Πανικός στη Λαμία: «Έβρεξε» σοβάδες στο κέντρο της πόλης - Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός

Πανικός επικράτησε στη Λαμία όταν σοβάδες και κομμάτια μπετόν έπεσαν ξαφνικά σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, με περαστικούς και οδηγούς να μένουν άφωνοι μπροστά στο απρόσμενο θέαμα.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 11 το πρωί του Σαββάτου (13/9) στο κέντρο της Λαμίας, όταν ένα μεγάλο κομμάτι από μετόπη βεράντας πολυκατοικίας, υποχώρησε και κομμάτια από σοβάδες βρέθηκαν στην οδό Διάκου, μερικά μόλις μέτρα μακριά από την πλατεία Ελευθερίας!

Όπως κατέγραψε το LamiaReport, από καθαρή τύχη δεν είχαμε τραυματισμό, καθώς εκείνη την ώρα τόσο η οδός όσο και τα γύρω μαγαζιά ήταν γεμάτα από κόσμο.

Σημαντική λεπτομέρεια ότι το μεγάλο κομμάτι από μπετόν και σίδερα, έμεινε κρεμασμένο στον αέρα και κανείς δε θέλει να σκεφτεί τι θα γινόταν αν έπεφτε κι εκείνο στο δρόμο.

Στο σημείο έφτασε γρήγορα μια μονάδα της Πυροσβεστικής που έκλεισε το δρόμο με τη βοήθεια της Αστυνομίας και επιχείρησε να «δέσει» το επικίνδυνο κομμάτι μέχρι να απομακρυνθεί με ασφάλεια από τους ιδιοκτήτες, που εκείνη την ώρα δεν ήταν μέσα.

Το περιστατικό στη Λαμία δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Σε πολλές πόλεις της χώρας, η φθορά παλιών κτιρίων και η ανεπαρκής συντήρηση δημιουργούν καθημερινά κινδύνους για τους πολίτες. Τέτοιες καταστάσεις υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη για τακτικούς ελέγχους και αυστηρή εποπτεία τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών κτιριακών υποδομών, προκειμένου να προληφθούν ατυχήματα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο:

lamiareport.gr