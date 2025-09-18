Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός ο οδηγός του ΙΧ που συγκρούστηκε με νταλίκα

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου 2025 στην Εθνική Οδό Λαμίας - Αθηνών, στο 220ό χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ, κοντά στη γέφυρα του Μαρτίνου.

Αυτοκίνητο ΙΧ, που κινείτο με κατεύθυνση από Λαμία προς Αθήνα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με προπορευόμενη νταλίκα και μετά την σύγκρουση εξετράπη της πορείας του. Η σύγκρουση ήταν μοιραία για τον οδηγό του ΙΧ, που ανασύρθηκε νεκρός από άνδρες της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής που έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Στο ίδιο όχημα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επέβαιναν και δύο γυναίκες, που τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν αρχικά με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.



Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη προσωρινά στο ρεύμα προς την Αθήνα.