Τραγωδία στην Ίο: 29χρονος οδηγός μηχανής «έσβησε» στην άσφαλτο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 19:20, στην επαρχιακή οδό Κάμπου-Χώρας Ίου.

Σύμφωνα με το cyclades24, η μηχανή που οδηγούσε 29χρονος, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο άτυχος δικυκλιστής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ίου, όπου και υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών, το οποίο σχηματίζει σχετική δικογραφία.

Τα τροχαία η πρώτη αιτία θανάτου για νέους 15-30 ετών

Παιδιά χάνονται, σπίτια «κλείνουν», όνειρα μένουν ανεκπλήρωτα. Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για νέους ηλικίας 15 έως 30 ετών, τονίζει, μιλώντας στο Flash.gr ο κ. Κωνσταντίνος Ιαβέρης, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς και οδηγός αγώνων.

«Ναι, αυτό είναι η καθημερινότητα. Έχουμε δύο νεκρούς κάθε μέρα στην Ελλάδα, δύο με τρεις νεκρούς κάθε μέρα στη χώρα μας, δύο με τρεις παραπληγικούς, ανάπηρους, ακρωτηριασμένους και πάνω από δέκα σχετικά πιο ελαφρά τραυματίες που όμως είναι κι αυτοί σοβαρά. Δηλαδή μιλάμε για κατάγματα, μιλάμε για αποκαταστάσεις με επεμβάσεις, με βίδες, με νάρθηκες… Το πιο “ελαφρά τραυματίες” στο οποίο αναφερόμαστε, είναι σοβαρό, δεν αστείο.



Δυστυχώς φωνάζουμε και λέμε επανειλημμένα, ότι τα θύματα είναι κυρίως νέα παιδιά. Μπορεί και ανήλικα, μπορεί και μόλις έχουν ενηλικιωθεί. Άρα όταν βγάζουμε κατά μέσο όρο 650 με 670 νεκρούς κάθε χρόνο συν κάποιους που χάνουν τη ζωή τους μετά από έναν ή δύο μήνες και φτάνουμε στους 700-750 και άλλους τόσους σοβαρά τραυματίες, τότε μιλάμε για το μέγιστο εθνικό θέμα, για το οποίο φωνάζουμε τόσα πολλά χρόνια».

