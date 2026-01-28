Συμμορία με ποδήλατα «εισέβαλε» έρποντας στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας - Καρέ καρέ η καλοστημένη διάρρηξη

Τα γραφεία του ΚΤΕΛ Καλαμάτας έβαλε στο «στόχαστρο» συμμορία διαρρηκτών η οποία κινείται με ποδήλατα και η δράση της φέρεται να είναι γνωστή στις Αρχές.

Οι 4 δράστες καταγράφηκαν καρέ καρέ από κάμερα ασφαλείας, να σπάνε αρχικά με μανία τα εξωτερικά κάγκελα, χρησιμοποιώντας λοστό. Στη συνέχεια ξήλωσαν το παράθυρο και «εισέβαλαν» στο χώρο, αρπάζοντας 200 ευρώ.

Οι διαρρήκτες φαίνεται να γνώριζαν πως εκτός από τις κάμερες, στο χώρο υπάρχει και συναγερμός, για αυτό προσπάθησαν να τον αποφύγουν κάνοντας... έρπειν.

Σύμφωνα με το best-tv.gr, το περιστατικό συνέβη σε πολυσύχναστο σημείο της Καλαμάτας περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης (28/1).