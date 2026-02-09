Σπείρα «άδειαζε» ΙΧ μετά από αναλήψεις – Το κόλπο με το σκασμένο ελαστικό

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές χρηματικών ποσών από οχήματα σε περιοχές της Αττικής.

Όπως κάνει γνωστό η ΕΛΑΣ, οι δράστες παρακολουθούσαν τα θύματά τους και προκαλούσαν φθορά στα ελαστικά των οχημάτων τους ώστε οι οδηγοί να ακινητοποιούσαν τα οχήματά τους και οι δράστες να αφαιρούν χρηματικά ποσά από το εσωτερικό των οχημάτων.

Συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος και εξιχνιάστηκαν δέκα περιπτώσεις, ενώ οι δράστες αποκόμισαν χρηματικό ποσό άνω των 100.000 ευρώ.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων (αλλοδαποί, μία 50χρονη, ένας 33χρονος και ένας 19χρονος) σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για συμμετοχή σε συμμορία που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, αρχικά οι τρεις κατηγορούμενοι νοίκιαζαν από εταιρεία ενοικίασης οχημάτων το «επιχειρησιακό» τους όχημα χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία ταυτότητας. Στη συνέχεια κινούνταν σε περιοχές της Αττικής, προκειμένου να εντοπίσουν τα θύματά τους παρακολουθώντας εισερχόμενους πολίτες σε τραπεζικά υποκαταστήματα.



Μόλις εξέρχονταν από τα τραπεζικά καταστήματα πολίτες που είχαν προβεί σε ανάληψη χρηματικού ποσού και όταν αυτοί επιβιβάζονταν στο όχημά τους, οι δράστες τους ακολουθούσαν με το «επιχειρησιακό» τους όχημα και εκμεταλλευόμενοι τυχόν ακινητοποίηση του οχήματος των θυμάτων σε φωτεινό σηματοδότη ή σε κάποια ολιγόλεπτη στάση, οι δράστες προκαλούσαν φθορά (σκάσιμο) σε ένα ελαστικό του οχήματος.



Ως αποτέλεσμα, μόλις γίνονταν αντιληπτή η φθορά του ελαστικού από τα θύματα, αυτά ακινητοποιούσαν το όχημά τους και οι δράστες τους προσέγγιζαν και με τη μέθοδο της απασχόλησης τους αφαιρούσαν τα χρηματικά ποσά από το εσωτερικό των οχημάτων.

ΦΩΤΟ: ΕΛΑΣ

Στην κατοχή των τριών κατηγορουμένων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 545 ευρώ,

3 κατσαβίδια,

3 κινητά τηλέφωνα,

πτυσσόμενο μαχαίρι και

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των κλοπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα ενώ η διερεύνηση για την πλήρη εξιχνίαση της εγκληματικής τους δράσης συνεχίζεται.