Χανιά: Είχαν ρημάξει από καταστήματα μέχρι... νηπιαγωγείο - 4 συλλήψεις για κλοπές

Εξιχνιάστηκαν τέσσερις υποθέσεις κλοπών στα Χανιά, με τη δικογραφία να σχηματίζεται σε βάρος δύο 34χρονων ανδρών, οι οποίοι συνελήφθησαν επίσης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι κλοπές είχαν σημειωθεί σε περιαστικές περιοχές της πόλης.

Οι δράστες είχαν «χτυπήσει» τρία καταστήματα και ένα νηπιαγωγείο, κατά το χρονικό διάστημα από 2 Νοεμβρίου έως 17 Ιανουαρίου, ενώ συνολικά αφαίρεσαν 3.244 ευρώ, τέσσερις επιταγές, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ένα τάμπλετ και διάφορα ακόμη αντικείμενα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των ανδρών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν είδη ρουχισμού που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των κλοπών και τρία μαχαίρια, αναφέρει το Zarpanews.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.