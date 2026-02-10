Έκλεψε χρήματα, κάρτα και παπούτσια και πήγε για ψώνια - Η δράση του θρασύτατου κλέφτη

Ακόμη και τα... παπούτσια που βρήκε μέσα στο αυτοκίνητο, έκλεψε ένας θρασύτατος κλέφτης στην Αυλίδα, ο οποίος δεν έδειξε να ανησυχεί για το αν θα αποκαλυφθεί η δράση του και παρέμεινε στην περιοχή για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με το ERTNews, ο άγνωστος άνδρας τις πρώτες πρωινές ώρες έσπασε το τζάμι ενός αυτοκινήτου και αφαίρεσε από αυτό χρήματα, μια τραπεζική κάρτα, αλλά και ένα ζευγάρι παπούτσια.

Στη συνέχεια, φόρεσε τα παπούτσια, έσβησε με μαρκαδόρο το όνομα στην τραπεζική κάρτα και πήγε σε καταστήματα της περιοχής, για να κάνει τις αγορές του...



Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον άγνωστο άνδρα να φορά τα κλεμμένα παπούτσια και να χρησιμοποιεί την τραπεζική κάρτα σε περίπτερο στην Παραλία Αυλίδας. Στη συνέχεια έκανε αγορές σε περίπτερο, σε βενζινάδικο και σε μίνι μάρκετ της περιοχής.



Οι ειδοποιήσεις στο κινητό



Το ανυποψίαστο θύμα κοιμόταν όταν συνέβησαν όλα αυτά. Ωστόσο, μόλις ξύπνησε είδε στο κινητό του ειδοποιήσεις από την τράπεζα για χρεώσεις στην κάρτα του. Όπως είπε, δεν έδωσε σημασία γιατί θεώρησε ότι αφορούσαν παλαιότερες συναλλαγές.



Όταν όμως πήγε στο αυτοκίνητό του, διαπίστωσε ότι του είχαν κλέψει την κάρτα, τα μετρητά που είχε στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου, αλλά και τα παπούτσια του.



Από την τραπεζική κάρτα, σύμφωνα με τον ίδιο, χρεώθηκε ποσό περίπου 80 ευρώ, ενώ επιπλέον αφαιρέθηκαν μετρητά.



Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, με τη συνδρομή περισσότερων του ενός αστυνομικών τμημάτων της ευρύτερης περιοχής. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ το υλικό από κάμερες ασφαλείας έχει παραδοθεί στις Αρχές.