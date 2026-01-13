Missing Alert με εξαφάνιση 25χρονου από το Μαρούσι - Στις έρευνες και το Χαμόγελο του Παιδιού

Τα ίχνη 25χρονου από την περιοχή του Αμαρουσίου ψάχνει η αστυνομία την Τρίτη 13 Ιανουαρίου καθώς σήμανε συναγερμός μετά από ανακοίνωση που εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός Γεώργιος Κοτσάυτης εξαφανίστηκε με το αυτοκίνητό του τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Γεώργιου Κοτσαύτη σήμερα στις 13/1/26 και άμεσα προχώρησε στην κινητοποίηση των αρχών και την δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος του οικογενειακού του περιβάλλοντος, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που να θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινο ανοιχτό μπουφάν, μαύρο παντελόνι, μαύρο φούτερ.

Ο Γεώργιος Κοτσαύτης έχει ύψος 1,80., είναι 80 κιλά, και έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητο του μάρκας, Toyota Avensis γκρι με αριθμό πινακίδας ΥΗΧ 7726.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΤΣΑΥΤΗ, 25 EΤΩΝhttps://t.co/9IjdrbF7SG pic.twitter.com/KD541Qcspb — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) January 13, 2026

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Τι είναι το Missing Alert

Το Missing Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ενηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό.

Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα socialmedia, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λ.π

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ενηλίκων.