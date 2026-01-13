Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Εμφανίστηκε στην Ασφάλεια Πατρών ο 58χρονος που μιλούσε μαζί της

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr, εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών, ο 58χρονος που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να συνομιλεί με την ανήλικη.

Όπως υποστήριξε ο ίδιος στις Αρχές, το κορίτσι φέρεται να του πούλησε το παλιό της κινητό μέσω εφαρμογής μεταχειρισμένων έναντι του ποσού των 210 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Λόρα και η οικογένειά της είχαν μετακομίσει από τη Γερμανία στην Πάτρα πριν από τρία χρόνια, μια μετάβαση που φαίνεται να δυσκόλεψε την 16χρονη. Η Λόρα είχε πουλήσει προσωπικά της αντικείμενα, όπως ρούχα και καλλυντικά, χωρίς όμως να αποκαλύψει τον λόγο, απαντώντας πως απλώς δεν τα ήθελε πια.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικές Αρχές της Πάτρας ερευνούν πληροφορίες που θέλουν τη Λόρα να σχεδιάζει να ταξιδέψει στη Γερμανία, όπου διαμένει ο αδελφός της.

Ο οδηγός του ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα κατέθεσε ότι η ανήλικη ήταν σιωπηλή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής και φαινόταν να βάφεται, δίνοντας την εντύπωση ότι είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Την άφησε στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου πλέον επικεντρώνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της.



Από το φιλικό της περιβάλλον υπάρχουν ενδείξεις ότι «κάτι ετοίμαζε» τις τελευταίες ημέρες, όμως δεν είπε τίποτα στους γονείς της. Οι γονείς της κάνουν δραματική έκκληση να γυρίσει σπίτι, διαβεβαιώνοντας πως δεν θα υπάρξει καμία τιμωρία.