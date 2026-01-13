Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Βίντεο καταγράφει τις κινήσεις της στου Ζωγράφου - Πλήρωσε 320€ το ταξί

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση της 16χρονης Γερμανίδας Λόρα η οποία το έσκασε από το σπίτι της στο Ρίο στις 8 Ιανουαρίου και μετέβη στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου με ταξί.

Παρά το γεγονός ότι οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε το ανήλικο κορίτσι στην περιοχή της πρωτεύουσας.

Συγκεκριμένα, στο βιντεοληπτικό υλικό που μετέδωσε το Mega, η 16χρονη στη συμβολή των οδών Θηβών και Μικράς Ασίας στου Ζωγράφου φορώντας μπουφάν και κρατώντας το κινητό της τηλέφωνο. Κοντοστέκεται και φαίνεται να αναζητά κάτι στο κινητό της. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, βάζει μπρος για τον προορισμό της.

«Πλήρωσε 320 ευρώ σε ταξί»

Την ίδια στιγμή, ο οδηγός ταξί που μετέφερε την ανήλικη στην Αθήνα μίλησε τόσο για τη διαδρομή όσο και για την ψυχολογία της. Αναφερόμενος στο ποσό που πλήρωσε τελικά για τη μεταφορά της στην πρωτεύουσα, ο οδηγός ταξί αποκάλυψε πως το αντίτιμο έφτασε σχεδόν τα 320€. «Δεν είχε καμία επαφή με τα λεφτά. Μου τα έδωσε σαν μασούρι. Έλειπαν λίγα, μου τα έδωσε κι αυτά και μετά κατέβηκε».

Καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής η 16χρονη, σύμφωνα με τον οδηγό, δεν είπε κουβέντα. «Έβγαλε μόνο τα καλλυντικά της και βαφόταν». Συμπλήρωσε πως την άφησε δύο φανάρια πριν τον προορισμό της.

Ο ίδιος είπε επίσης πως η 16χρονη ήταν πολύ ήρεμη και ήσυχη καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής. «Δεν έδειχνε να ανησυχεί για κάτι». Ερωτηθείς γιατί μετέφερε μία ανήλικη σε μία τόσο μεγάλη διαδρομή, ο οδηγός ταξί απάντησε πως «δεν μπορώ να ζητήσω ταυτότητα. Την πέρασα για φοιτήτρια και υπέθεσα απλώς πως ήθελε να πάει στην Αθήνα».