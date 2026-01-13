Πάτρα: Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης - Γιατί την ψάχνουν στου Ζωγράφου

Το θρίλερ για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα συνεχίζεται, με τις έρευνες των Αρχών να επικεντρώνονται πλέον στην περιοχή του Ζωγράφου στην Αθήνα. Η ανήλικη με καταγωγή από τη Γερμανία, που μένει με τους γονείς της στην Πάτρα, έφυγε το πρωί για να πάει στο σχολείο, όμως δεν μπήκε ποτέ στην τάξη της. Αντίθετα, σταμάτησε, πήρε ταξί και ταξίδεψε στην Αθήνα, όπου κατέβηκε στον Ζωγράφο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο οδηγός του ταξί έχει δώσει κατάθεση και οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους όλα τα στοιχεία της διαδρομής. Η 16χρονη αναζητείται στην περιοχή μέσω καμερών και βιντεοληπτικού υλικού, από το σημείο όπου κατέβηκε και συνέχισε πεζή, ώστε να διαπιστωθεί πού βρίσκεται και τι ήταν αυτό που την οδήγησε να φύγει από το σπίτι της.

Υπάρχει πληροφορία ότι ίσως σχεδίαζε να ταξιδέψει στη Γερμανία, όπου ζει ο ετεροθαλής αδελφός της, χωρίς όμως αυτό να έχει επιβεβαιωθεί. Ένα στοιχείο που έχει προκύψει από την έρευνα είναι βίντεο στο οποίο η 16χρονη φαίνεται να συνομιλεί για αρκετή ώρα με έναν άγνωστο ηλικιωμένο άνδρα περίπου 60 ετών, λίγο πριν εξαφανιστεί. Στο υλικό διακρίνεται ο άνδρας να της δείχνει κάτι στο κινητό της.

Πούλησε τα πράγματά της για να έχει χρήματα

Λίγο πριν εξαφανιστεί, η ανήλικη είχε κάνει κινήσεις που δείχνουν προετοιμασία: έκλεισε τα social media της, πήρε νέο κινητό από φίλη της και πούλησε προσωπικά της αντικείμενα μέσω εφαρμογών, για να έχει χρήματα μαζί της. Από το φιλικό της περιβάλλον υπάρχουν ενδείξεις ότι «κάτι ετοίμαζε» τις τελευταίες ημέρες, όμως δεν είπε τίποτα στους γονείς της.

Οι γονείς της κάνουν δραματική έκκληση να γυρίσει σπίτι, διαβεβαιώνοντας πως δεν θα υπάρξει καμία τιμωρία.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Το «καλό» σενάριο είναι ότι ήθελε απλώς να φύγει για να βρει συγγενικό της πρόσωπο στη Γερμανία, επειδή, σύμφωνα με πληροφορίες, δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στην Ελλάδα. Το ανησυχητικό όμως ενδεχόμενο είναι μήπως παρασύρθηκε από κάποιον άγνωστο μέσω social media ή εφαρμογών, που ίσως την έπεισε να φύγει χωρίς να γίνει αντιληπτή.

Υπάρχει μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο ηλικιωμένος άνδρας μιλούσε γερμανικά μέσω τυ δικού του κινητού τηλεφώνου στην ανήλικη. Ο ταξιτζής που τη μετέφερε στην Αθήνα επιβεβαιώνει ότι την άφησε στον Ζωγράφο, απ’ όπου και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.