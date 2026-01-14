Άφαντη για 6η ημέρα η 16χρονη Λόρα: Τι εξετάζουν οι Αρχές - Στο «μικροσκόπιο» κινητά και βίντεο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα, με τις Αρχές να συγκεντρώνουν και να διασταυρώνουν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες και καταθέσεις, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια τις κινήσεις της ανήλικης μετά την άφιξή της στην Αθήνα.

Έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή της από την Πάτρα, το κορίτσι παραμένει άφαντο. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ, το ενδεχόμενο να έχει περάσει τα σύνορα ολοένα και απομακρύνεται, καθώς τα έως τώρα στοιχεία «δείχνουν» ότι οι κινήσεις της περιορίστηκαν εντός της πρωτεύουσας.

Τα τελευταία ίχνη της ανήλικης στην Αθήνα

Μέχρι στιγμής, μοναδικό απτό εύρημα αποτελεί η τσάντα της 16χρονης, η οποία εντοπίστηκε από πολίτη και παραδόθηκε στις Αρχές. Το οπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί, καταγράφει την παρουσία της Λόρα μόνο στα πρώτα λεπτά μετά την άφιξή της στην περιοχή του Ζωγράφου, την περασμένη Πέμπτη. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, τα δύο κινητά τηλέφωνα, που φέρεται πως έχει στην κατοχή της, απενεργοποιούνται και τα ίχνη της χάνονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα βίντεο δεν αποτυπώνεται κάποια ύποπτη συνάντηση. Ωστόσο, καταγράφεται η συχνή χρήση κινητού τηλεφώνου, στοιχείο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επικοινωνίας με άγνωστο πρόσωπο. Η άρση απορρήτου των επικοινωνιών δεν απέδωσε καρπούς, καθώς οι τηλεφωνικές συνδέσεις της ανήλικης φέρεται να ήταν ανενεργές.

Καταθέσεις και νέα στοιχεία

Πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τη 16χρονη πριν από την εξαφάνισή της συνεχίζουν να καταθέτουν διαδοχικά, σε μια προσπάθεια των Αρχών να συμπληρώσουν το παζλ των τελευταίων ημερών της. Χθες, οι γονείς της κλήθηκαν στην Ασφάλεια Πάτρας, ενώ εξετάζονται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες, κατά το διάστημα που η οικογένεια ζούσε στη Γερμανία, η ανήλικη είχε μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας.

Φιλικά πρόσωπα αναφέρουν ότι η προσωρινή απομάκρυνσή της από την οικογένεια είχε προηγηθεί έπειτα από παρέμβαση τρίτου προσώπου, όταν έγινε γνωστό ότι οι γονείς της είχαν περιορίσει τη χρήση κινητού τηλεφώνου.

Οι κρίσιμες μαρτυρίες

Το πρωί της Τρίτης (13/1) παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία ένας 58χρονος άνδρας, ο οποίος είχε καταγραφεί σε βίντεο κάμερας ασφαλείας να συνομιλεί με τη Λόρα λίγο πριν εκείνη αναχωρήσει από την Πάτρα. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, αγόρασε από την ανήλικη ένα μεταχειρισμένο κινητό τηλέφωνο έναντι 210 ευρώ, απαντώντας –όπως υποστήριξε– σε σχετική αγγελία, ενώ μαζί του βρισκόταν και η κόρη του.

Κατάθεση έδωσε και ο οδηγός ταξί που μετέφερε τη 16χρονη από την Πάτρα στην Αθήνα. Όπως ανέφερε, η Λόρα μιλούσε σπαστά ελληνικά, δεν έδωσε πολλές πληροφορίες για τον προορισμό της και σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής ασχολούταν με το μακιγιάζ της. Στο σημείο αποβίβασής της, στην περιοχή του Ζωγράφου, εντοπίστηκε αργότερα η τσάντα της.

Το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον

Η οικογένεια της 16χρονης είχε ζήσει στη Γερμανία και εγκαταστάθηκε στο Ρίο Πατρών πριν από περίπου τρία χρόνια. Φίλες της ανέφεραν ως πιθανό προορισμό τη Γερμανία, όπου ζουν δύο ετεροθαλή αδέλφια της. Ωστόσο, αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι δεν προκύπτει στενή σχέση που να στηρίζει αυτό το σενάριο.

Παράλληλα, άτομα από το σχολικό της περιβάλλον κατέθεσαν ότι η Λόρα αντιμετώπιζε δυσκολίες με τη γλώσσα και την προσαρμογή, γεγονός που επηρέαζε τη σχολική της απόδοση και δημιουργούσε εντάσεις στο οικογενειακό πλαίσιο. Οι γονείς της, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχαν περιορίσει την πρόσβασή της στα κοινωνικά δίκτυα και τη χρήση κινητού τηλεφώνου.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ρίξουν φως στην υπόθεση και να εντοπίσουν τη 16χρονη το συντομότερο δυνατόν.