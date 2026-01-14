Εξαφάνιση 16χρονης: «Βροχή» οι μαρτυρίες πως είδαν τη Λόρα - Η θέαση στην Ομόνοια που ερευνά η ΕΛΑΣ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα, η οποία παραμένει άφαντη εδώ και 6 ημέρες, μετά την εξαφάνιση από το σπίτι της στο Ρίο Αχαΐας.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές θεωρούν πως είναι κοντά στο να εντοπίσουν τα ίχνη της ανήλικης, ενώ πληθαίνουν οι μαρτυρίες στο τηλεφωνικό κέντρο της ΕΛΑΣ με άτομα που ισχυρίζονται πως είδαν την 16χρονη κοπέλα.

Ειδικότερα, υπάρχουν μαρτυρίες θέασης της 16χρονης από την περιοχή του Ζωγράφου και την Ομόνοια μέχρι τον Άλιμο αλλά και το νοσοκομείο Παίδων αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση πως σε κάποιο από τα περιστατικά είναι όντως η Λόρα.

Φέρεται να εθεάθη στην Ομόνοια - Κρατούσε σακούλες σούπερ μάρκετ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει μία μαρτυρία που επικαλείται η εκπομπή του ΣΚΑΪ «Live You», σύμφωνα με την οποία μία ομάδα ανήλικων ισχυρίζεται πως είδε το κορίτσι και το αναγνώρισε στην περιοχή της Ομόνοιας.

Οι νεαροί φέρονται να την πλησίασαν και να της έδειξαν τη φωτογραφία της ενώ όταν της ανέφεραν πως την αναζητούν οι Αρχές, η Λόρα έτρεξε μακριά τους κρατώντας δυο σακούλες σούπερ μάρκετ στα χέρια.

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μαρτυρίας, οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η 16χρονη να φιλοξενείται σε κάποιο σπίτι στο κέντρο της Αθήνας, ενώ την ίδια ώρα επικεντρώνουν τις έρευνες τους στην περιοχή του Ζωγράφου όπου έχει εντοπιστεί στίγμα από ένα από τα κινητά που διαθέτει η Λόρα.