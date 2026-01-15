«Λόρα αγάπη μου, δώσε μας ένα σημάδι»: Έκκληση των γονιών στην 16χρονη

Έκκληση απευθύνουν στη Λόρα οι γονείς της. Ζητούν να τους δώσει ένα σημάδι ότι είναι καλά και την προτρέπουν να γυρίσει πίσω. Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, ο πατέρας της λέει χαρακτηριστικά: «Λόρα, που είσαι; Σε παρακαλώ δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά. Ανησυχούμε για εσένα. Και η Σανέλ, ο Tiger και η Plombirschik σε περιμένουν και εκείνα. Όπου και αν είσαι να ξέρεις ότι σε αγαπάμε, σε περιμένουμε και θέλουμε να ακούσουμε όλα όσα σε απασχολούν, για να βρούμε λύσεις μαζί».

Η μητέρα της, από την πλευρά της, αναφέρει : «Λόρα, αγάπη μου, πού είσαι; Σε αγαπάμε. Έλα πίσω! Σε περιμένουμε».

«Χαμόγελο του Παιδιού»: Είμαστε εδώ να σε ακούσουμε, χωρίς κριτική

Παράλληλα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» απηύθυνε μήνυμα στη 16χρονη Λόρα, μέσω βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Στο βίντεο, μια κοινωνική λειτουργός απευθύνεται στη Λόρα καλώντας την να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να βεβαιωθεί ότι είναι καλά, ενώ με καθησυχαστικό τόνο την διαβεβαιώνει ότι η όποια επικοινωνία θα γίνει μόνο και μόνο για να συζητήσουν και να την ακούσουν, χωρίς κριτική.

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Την ίδια στιγμή, μαρτυρίες αλλά και υλικό από κάμερες έχουν δείξει πως η ανήλικη κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου, με τους αστυνομικούς να εστιάζουν τις έρευνές τους εκεί.

«Την Τρίτη το απόγευμα δύο μαθητές μου είχαν πάει στο σούπερ μάρκετ στο διάλειμμα και γύρισαν πίσω στο φροντιστήριο με μεγάλη αναστάτωση. Μου είπαν «είδαμε το κοριτσάκι που αναζητούν από την Πάτρα να ψωνίζει». Είδαν πως ψώνισε αρκετά πράγματα, δύο σακούλες. Τους έκανε εντύπωση ότι είχε ένα σακίδιο πλάτης και έβαλε μέσα σε αυτό ένα μπουκάλι νερό», είπε η καθηγήτρια των νεαρών που είδαν την 16χρονη και συνομίλησαν μαζί της, μιλώντας στο Mega.

«Την ακολούθησαν έξω από το σούπερ μάρκετ και ανέβηκε στην οδό Δάφνης. Συνέχισαν τα παιδιά να την ακολουθούν. Ο ένας από αυτούς της φώναξε, αλλά το κορίτσι δεν απαντούσε. Όταν την πλησίασε του είπε «I speak English». Της έδειξε τη φωτογραφία και της λέει «είσαι εσύ». Την είδε, δεν έδειξε να ενοχλείται ή να αγχώνεται. Δεν απάντησε και έφυγε» σημείωσε η καθηγήτρια.



Άλλος μάρτυρας ανέφερε ότι η Λόρα εθεάθη σε κοσμηματοπωλείο, όπου και προσπάθησε να πουλήσει κοσμήματα, καθώς επίσης και σε καφετέρια, όπου ζήτησε πρόσβαση στο Wi-Fi και παρέμεινε στον χώρο για κάποια λεπτά.