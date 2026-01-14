Τρακτέρ έπεσε σε ρέμα στο Μεσολόγγι - Νεκρός ο 70χρονος οδηγός

Σοβαρό περιστατικό με τρακτέρ σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Κουτσοχέρι Μεσολογγίου, με θύμα τον οδηγό του αγροτικού οχήματος.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε για τον απεγκλωβισμό ενός άνδρα, περίπου 70 ετών, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη και έπεσε σε ρέμα σε δύσβατο σημείο. Τα διασωστικά συνεργεία επιχείρησαν για την ανάσυρση του άτυχου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από το μηχάνημα.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο ηλικιωμένος οδηγός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Από τις αρμόδιες αρχές διεξάγεται έρευνα για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.