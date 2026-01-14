Έκρηξη σε μηχάνημα οξυγόνου στα Καλάβρυτα — 85χρονος με εγκαύματα στο νοσοκομείο

Έκρηξη σε μηχάνημα παροχής οξυγόνου σε σπίτι στα Καλάβρυτα το βράδυ της Τρίτης προκάλεσε τον τραυματισμό ενός 85χρονου άνδρα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οικία όπου διέμεναν δύο άτομα, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να υποστεί εγκαύματα στο πάνω μέρος του σώματος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαβρύτων, πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ για την ασφαλή διαχείριση του συμβάντος.

Ο τραυματίας αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο του Ρίου για περαιτέρω περίθαλψη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του kalavrytanews, η ζωή του δεν κινδυνεύει, αν και παραμένει υπό φροντίδα για τα εγκαύματα που υπέστη.