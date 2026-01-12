Αχαΐα: Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας - Το iphone και η επίσκεψη σε ενεχυροδανειστήριο

Αγωνιώδεις είναι οι προσπάθειες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας η οποία εξαφανίστηκε από το Ρίο της Αχαίας, την Πέμπτη 8 Γενάρη.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για το κορίτσι από τη Γερμανία, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια μαζί με την οικογένειά της στην Πάτρα. Τη μέρα της εξαφάνισής της, το κορίτσι έφυγε για το σχολείο νωρίς το πρωί, ωστόσο δεν επέστρεψε. Την ίδια μέρα φέρεται να επιβιβάστηκε σε ταξί και να έφτασε στην Αθήνα.

Πατέρας 16χρονης: «Η αστυνομία δεν έκανε τίποτα στην αρχή»

«Πήγε στο σχολείο και δε γύρισε. Φίλοι της λένε πως πήγε στην Αθήνα με ταξί. Πήγαμε αμέσως στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν έκανε τίποτα για μερικές μέρες», τόνισε ο πατέρας της 16χρονης ο οποίος έκανε λόγο για ολιγωρία της αστυνομίας τα δύο πρώτα 24ωρα μετά τη δήλωση εξαφάνισης.

«Όταν δημοσιεύτηκε στην τηλεόραση και οι δημοσιογράφοι μίλησαν για το θέμα, τότε έκαναν ανάλυση του υλικού της κάμερας στο σχολείο. Δεν ξέρω γιατί περίμεναν τόσο. Κανονικά δεν επιτρέπεται ένας ταξιτζής να πάει ένα παιδί μόνο του στην Αθήνα», είπε ο πατέρας της Λόρας, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

Η μυστηριώδης επίσκεψη στο ενεχυροδανειστήριο

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής δείχνουν ότι η ανήλικη είχε προβεί σε συγκεκριμένες κινήσεις λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της, οι οποίες σχετίζονται με εξασφάλιση χρημάτων και οργάνωση ενός ταξιδιού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, η 16χρονη φέρεται να είχε αγοράσει τις προηγούμενες ημέρες ένα iPhone από συμμαθητή της, ενώ σε άλλη συμμαθήτριά της είχε αναφέρει πως χρειαζόταν χρήματα γιατί «κάπου θέλει να πάει». Το συγκεκριμένο κινητό τηλέφωνο βρίσκεται στα χέρια των Αρχών και εξετάζεται πλέον ως κρίσιμο στοιχείο, καθώς μέσω αυτού επιχειρείται να «χαρτογραφηθούν» οι τελευταίες επικοινωνίες του ανήλικου κοριτσιού πριν την εξαφάνισή της.

Ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι Αρχές και στο γεγονός ότι η Λόρα φέρεται να επισκέφθηκε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, όπως προκύπτει από υλικό που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία. Εκεί εκτιμάται ότι ενδεχομένως προσπάθησε να εξασφαλίσει χρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, συμμαθήτριά της κατέθεσε στις Αρχές ότι η Λόρα μάζευε χρήματα για να φύγει στη Γερμανία.

Το ταξί που την πήγε στην Αθήνα

Σημαντικό ρόλο στην έρευνα παίζει και το ταξί με το οποίο η 16χρονη έφτασε στην Αθήνα. Ο οδηγός έχει ήδη εντοπιστεί και καταθέσει, δηλώνοντας ότι η ανήλικη ταξίδευε μόνη της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, χωρίς να τη συνοδεύει κάποιο άλλο πρόσωπο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με μαρτυρία καταστηματάρχη, το πρωί της εξαφάνισής της, η Λόρα συναντήθηκε κοντά στο σχολείο της με έναν ηλικιωμένο άνδρα, περίπου 60–65 ετών, με λευκά μαλλιά και γυαλιά, ο οποίος οδηγούσε ένα μαύρο αυτοκίνητο. Μαζί τους βρισκόταν και ένα άλλο ανήλικο κορίτσι, χωρίς όμως να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους. Ο άνδρας αποχώρησε με το αυτοκίνητο, ενώ η Λόρα φέρεται να έφυγε με ταξί και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη της.

Για την εξαφάνιση της 16χρονης έχει εκδώσει amber alert το Χαμόγελο του Παιδιού.