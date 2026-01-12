Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Βίντεο δείχνει άγνωστο άνδρα να συναντά την Λόρα

Ένα βίντεο ντοκουμέντο έρχεται να ρίξει φως στο μυστήριο που περιβάλλει την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα Λόμτεφ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 8 Ιανουαρίου 2026 από την περιοχή του Ρίου, δίπλα στην Πάτρα, όπου διέμενε.

Μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε το ανήλικο κορίτσι με τις Αρχές να έχουν «απλώσει» τις έρευνες ενώ ανακρίνουν γνωστούς και φίλους, ώστε να οδηγηθούν το συντομότερο στα ίχνη της. Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία, προκειμένου να συμβάλει στην ταχεία ανεύρεσή της.

Στο εν λόγω βιντεοληπτικό υλικό που έχει η αστυνομία στα χέρια της, το νεαρό κορίτσι φαίνεται να συνομιλεί με έναν ηλικιωμένο άνδρα. Πρόκειται για ένα άγνωστο άτομο με τον οποίο την είδαν και αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν στις αρχές.

Όπως έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας, το περιστατικό φαίνεται να εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 07:00 την ημέρα της εξαφάνισής της. Η ανήλικη κρατάει έναν σάκο γεμάτο με ρούχα μαζί, ενώ ο ηλικιωμένος φαίνεται να ήταν μαζί με άλλη νεαρή κοπέλα, την οποία φέρεται να μην ήξερε η αγνοούμενη Λόρα.

«Ήταν εδώ και συνομιλούσαν σχεδόν μισή ώρα», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας. Και συμπλήρωσε: «Της μιλούσε με το κινητό μέσω εφαρμογής μετάφρασης γιατί η κοπέλα δεν ήξερε καλά ελληνικά».

Στη συνέχεια, η 16χρονη Λόρα επιβιβάστηκε σε ταξί το οποίο τη μετέφερε μέχρι του Ζωγράφου στην Αθήνα. Ο άνδρας αναζητείται από τις Αρχές.

Πατέρας 16χρονης: «Η αστυνομία δεν έκανε τίποτα στην αρχή»

«Πήγε στο σχολείο και δε γύρισε. Φίλοι της λένε πως πήγε στην Αθήνα με ταξί. Πήγαμε αμέσως στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν έκανε τίποτα για μερικές μέρες», τόνισε ο πατέρας της 16χρονης ο οποίος έκανε λόγο για ολιγωρία της αστυνομίας τα δύο πρώτα 24ωρα μετά τη δήλωση εξαφάνισης.

«Όταν δημοσιεύτηκε στην τηλεόραση και οι δημοσιογράφοι μίλησαν για το θέμα, τότε έκαναν ανάλυση του υλικού της κάμερας στο σχολείο. Δεν ξέρω γιατί περίμεναν τόσο. Κανονικά δεν επιτρέπεται ένας ταξιτζής να πάει ένα παιδί μόνο του στην Αθήνα», είπε ο πατέρας της Λόρας, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

Η μυστηριώδης επίσκεψη στο ενεχυροδανειστήριο

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής δείχνουν ότι η ανήλικη είχε προβεί σε συγκεκριμένες κινήσεις λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της, οι οποίες σχετίζονται με εξασφάλιση χρημάτων και οργάνωση ενός ταξιδιού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, η 16χρονη φέρεται να είχε αγοράσει τις προηγούμενες ημέρες ένα iPhone από συμμαθητή της, ενώ σε άλλη συμμαθήτριά της είχε αναφέρει πως χρειαζόταν χρήματα γιατί «κάπου θέλει να πάει». Το συγκεκριμένο κινητό τηλέφωνο βρίσκεται στα χέρια των Αρχών και εξετάζεται πλέον ως κρίσιμο στοιχείο, καθώς μέσω αυτού επιχειρείται να «χαρτογραφηθούν» οι τελευταίες επικοινωνίες του ανήλικου κοριτσιού πριν την εξαφάνισή της.

Ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι Αρχές και στο γεγονός ότι η Λόρα φέρεται να επισκέφθηκε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, όπως προκύπτει από υλικό που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία. Εκεί εκτιμάται ότι ενδεχομένως προσπάθησε να εξασφαλίσει χρήματα.