Missing Alert για εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών

Νέα εξαφάνιση έγινε γνωστή την Πέμπτη με Missing Alert για έναν 13χρονο του οποίου τα ίχνη χάθηκαν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών.

Η εξαφάνιση του ανήλικου προκάλεσε κινητοποίηση των Αρχών.



Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Στις 09/01/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Ali (ον) Abdullah (επ) 13 ετών, συριακής καταγωγής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 15/01/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού, Ο Ali (ον) Abdullah (επ) έχει ύψος 1.50 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.



Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.