Άκαρπες οι έρευνες για τη 16χρονη Λόρα: Δεν είναι η κοπέλα που είδαν στη Βάρη - Πού εστιάζει η ΕΛΑΣ

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, της οποίας τα ίχνη έχουν χαθεί από τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου από το σπίτι της στο Ρίο Πατρών.

Νωρίτερα, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες μιας κοπέλας που έμοιαζε στη Λόρα, ενώ ιδιοκτήτης καφετέριας στη Βάρη είπε πως επισκέφθηκε το κατάστημά του δύο φορές χθες, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. Όμως, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η κοπέλα αυτή δεν ήταν τελικά η 16χρονη.

Μάλιστα, οι Αρχές εκτιμούν ότι η Λόρα κρύβεται τα τελευταία 24ωρα λόγω της έκτασης που έχει λάβει η υπόθεση της εξαφάνισής της, με το βάρος να πέφτει κυρίως στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου εκεί είναι τα τελευταία επιβεβαιωμένα ίχνη της.

Φωτ.: flash.gr

Προσπάθειες να κρύψει την ταυτότητά της

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η Λόρα προσπαθεί να καλύπτει τα χαρακτηριστικά της φορώντας κουκούλα και καπέλο, κρατώντας το κεφάλι της χαμηλωμένο, ένδειξη πως επιδιώκει να μην αναγνωριστεί. Παράλληλα, η Αστυνομία έχει ενεργοποιήσει τεχνικά μέσα για τον εντοπισμό του κινητού της, συνεχίζοντας εξονυχιστικούς ελέγχους στην περιοχή.

Πληροφορίες από το περιβάλλον της δείχνουν ότι η 16χρονη πιθανότατα σχεδίαζε την αποχώρησή της. Φίλοι της αναφέρουν ότι είχε πουλήσει προσωπικά της αντικείμενα για να συγκεντρώσει χρήματα, υποστηρίζοντας πως ήθελε να αγοράσει τάμπλετ ή παπούτσια, αγορές που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Οι μαρτυρίες αυτές ενισχύουν την εκτίμηση ότι η φυγή της ήταν προσχεδιασμένη.

Παράλληλα, φίλη της υποστηρίζει ότι η Λόρα είχε δύσκολες σχέσεις με τον πατέρα της, ο οποίος φέρεται να ήταν ιδιαίτερα αυστηρός, κάτι που ενδέχεται να συνέβαλε στην απόφασή της να εγκαταλείψει το σπίτι.