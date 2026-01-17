Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης της Λόρα: Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές - Πού εστιάζουν

Για έννατη συνεχόμενη ημέρα αγνοείται η 16χρονη Λόρα, με τους γονείς της, τους φίλους της και το «Χαμόγελο του Παιδιού» να απευθύνουν καθημερινές εκκλήσεις μέσω τηλεόρασης και social media σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα, ενώ καλούν και την ίδια να εμφανιστεί για να μπει τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης.

Οι τελευταίες πληροφορίες τοποθετούν τη 16χρονη στου Ζωγράφου, την πρώτη περιοχή όπου εντοπίστηκε μετά την αποχώρησή της από το σπίτι της στην Πάτρα. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τόσο για να επιστρέψει με ασφάλεια στην οικογένειά της όσο και για να αποσαφηνιστούν οι λόγοι που την οδήγησαν να φύγει. Οι αρχές εκτιμούν πως μεγάλο μέρος του μυστηρίου «κρύβεται» στη συγκεκριμένη περιοχή.

Βοηθά κάποιος τη 16χρονη; Και γιατί έφυγε σβήνοντας κάθε ίχνος; Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που προσπαθούν να απαντήσουν οι αρχές.

Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Το πρώτο σενάριο εξετάζει το ενδεχόμενο η Λόρα να εξαφάνισε τα ίχνη της με τη βοήθεια κάποιου άλλου. Το γεγονός ότι μόλις έφτασε με ταξί στου Ζωγράφου συνδέθηκε σε wifi και έστειλε μήνυμα σε άγνωστο πρόσωπο θεωρείται καθοριστικό.

Το δεύτερο σενάριο επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο η 16χρονη να αποχώρησε αθόρυβα και από τον Ζωγράφου, ίσως ακόμη και από την Ελλάδα. Είχε προετοιμάσει την εξαφάνισή της προσεκτικά και δεν είχε λόγο να παραμείνει σε σημείο όπου ήδη υπήρχαν μαρτυρίες.

Η πιθανότητα να ταξίδεψε αεροπορικώς θεωρείται πολύ μικρή, καθώς οι κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου θα την είχαν εντοπίσει. Εξετάζεται όμως αν έφυγε με διεθνές λεωφορείο στη γραμμή Αθήνα – Γερμανία, πιθανόν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Οι αστυνομικοί περιμένουν κρίσιμα δεδομένα από τα κλειστά social media της, το κινητό της, σε περίπτωση που συνδεθεί ξανά στο διαδίκτυο, καθώς και νέες μαρτυρίες που μπορεί να οδηγήσουν στον εντοπισμό της.