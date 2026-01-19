Πυκνώνει το μυστήριο για τη Λόρα - Τα στοιχεία που δείχνουν πως μπορεί να έφυγε για Γερμανία

Πυκνώνει το μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, καθώς συμπληρώνονται 11 ημέρες από τότε που χάθηκαν τα ίχνη της ανήλικης μαθήτριας στην Πάτρα, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Παρά την πλειάδα μαρτυριών που «ήθελαν» τη Λόρα να κυκλοφορεί σε διάφορα σημεία της Αττικής τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Action24, οι Αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να έχει ήδη φύγει από την Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, η Λόρα φέρεται να έχει ήδη φτάσει στη Γερμανία που είναι ο προορισμός της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η 16χρονη να έφυγε από τη χώρα με λεωφορείο, ενώ είναι πιθανό να έχει καταφέρει να πλαστογραφήσει τα έγγραφα της μητέρας της.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο δείχνει ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, ένα σχέδιο που η Λόρα φαίνεται πως προετοίμαζε εδώ και δύο χρόνια.

Οι μαρτυρίες φίλων και συμμαθητριών της, τονίζουν ότι η Λόρα συνεχώς διαμαρτυρόταν για έντονη καταπίεση που βίωνε στο σπίτι της, κυρίως από την πλευρά του πατέρα της, ενώ εξέφραζε την ανάγκη να φύγει.

Σε επικοινωνία με τις γερμανικές Αρχές

Η έρευνα της ΕΛΑΣ στου Ζωγράφου -που φαίνεται να ήταν ο πρώτος προορισμός της Λόρα όταν ταξίδεψε από την Πάτρα στην Αθήνα- συνεχίζεται όπως και σε άλλα σημεία της πρωτεύουσας. Παράλληλα, η αστυνομία έχει πλέον ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τις γερμανικές Αρχές προκειμένου να εντοπιστεί οποιοδήποτε ίχνος της 16χρονης μαθήτριας εφόσον έχει καταφέρει να φτάσει στη χώρα καταγωγής της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, η ΕΛΑΣ περιμένει απαντήσεις από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να εντοπιστεί σε ποιο νούμερο έγιναν κλήσεις από το κινητό της Λόρα, προτού χαθεί το στίγμα της.

Επίσης στο «μικροσκόπιο» των Αρχών μπαίνει μαρτυρία συμμαθήτριας της 16χρονης από προηγούμενο σχολείο που πήγαινε, σύμφωνα με την οποία η Λόρα φαίνεται πως ρωτούσε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να μείνει έγκυος, ενώ φέρεται να είχε εκφράσει επιθυμία να χαρακώσει τον καρπό του χεριού της.

Σημειώνεται ότι η Λόρα εξαφανίστηκε την Πέμπτη (8/1) όταν έφυγε για το σχολείο, όμως δεν επέστρεψε σπίτι. Η 16χρονη επιβιβάστηκε σε ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε προσπαθήσει να συγκεντρώσει χρήματα πουλώντας κοσμήματα σε ενεχυροδανειστήριο.

Η ανήλικη μαθήτρια φέρεται να εθεάθη σε αρκετά σημεία της Αθήνας, ωστόσο οι Αρχές δεν κατάφεραν να την εντοπίσουν.