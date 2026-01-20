Παράταση στο Amber Alert για την εξαφάνιση της Λόρα - Οι Αρχές «χτενίζουν» κάθε περιοχή

Σε θρίλερ για γερά νεύρα έχει εξελιχθεί η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα καθώς έπειτα από 12 ημέρες τα ίχνη της εξακολουθούν να αναζητούνται.

Τόσο η αστυνομία όσο και το «Χαμόγελο του Παιδιού» συνεχίζουν τις έρευνες με αμείωτους ρυθμούς στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Με απόφαση μάλιστα της εισαγγελίας, παρατάθηκε για επιπλέον 48 ώρες το Amber Alert που είχε εκδοθεί.

Το νεαρό κορίτσι έφυγε από τη περιοχή του Ρίου στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου και μετέβη στην Αθήνα, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου με ταξί. Όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, στην υπόθεση της εξαφάνισής της φαίνεται πως εμπλέκονται και ενήλικα άτομα.

Όπως αναφέρεται από τις αστυνομικές έρευνες, η Λόρα ενδέχεται είτε να κρύβεται σε κάποιο οικείο σπίτι είτε να έχει ήδη διαφύγει από τη χώρα, με προορισμό ενδεχομένως τη Γερμανία απ' όπου καταγόταν, πλαστογραφώντας το διαβατήριο της μητέρας της.

Η Λόρα Λομπτέφ (το πλήρες όνομά της) έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ AMBER ALERT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΡΑ ΛΟΜΠΤΕΦ, 16 ΕΤΩΝhttps://t.co/waQ3Z7pK6J pic.twitter.com/47abCDpw3W — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) January 20, 2026

Οι Αρχές «χτενίζουν» κάθε περιοχή

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, αλλά και το ενδεχόμενο η Λόρα να βρίσκεται σε κίνδυνο, οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να βρουν ένα στοιχείο το οποίο θα τις οδηγήσει στον εντοπισμό της.

Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας έχει μπει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή του Ζωγράφου όπου εθεάθη τελευταία φορά να περιπλανιέται στους δρόμους.

Παράλληλα, έρευνες διεξάγονται και σε σταθμούς ΚΤΕΛ, στο αεροδρόμιο ενώ γίνεται προσπάθεια αποκρυπτογράφησης των διαδρομών που μπορεί να επέλεξε να ακολουθήσει η 16χρονη κατά τη διαφυγή της.

Παράλληλα, γίνεται συλλογή μαρτυριών από το στενό της περιβάλλον, όπως φίλες της, ώστε να συμπληρωθεί το παζλ που θα δώσει τις απαντήσεις για τους λόγους που το νεαρό παιδί αποφάσισε να φύγει από το σπίτι του.