Οριακή υποχώρηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα - Μεγάλη πτώση κάτω από το 2% μεσοσταθμικά στην Ε.Ε

Ήπια υποχώρηση παρουσίασε τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, διαμορφούμενος στο 2,8% από 2,9% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Την ίδια στιγμή, στην Ευρωζώνη η αποκλιμάκωση ήταν σαφώς εντονότερη, με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή να υποχωρεί στο 1,7% από 2% στο τέλος του 2025, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα παραμένει παγιωμένος σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2%, χωρίς να εμφανίζει ουσιαστική αποκλιμάκωση. Αντίθετα, στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός κινείται ακόμη και κάτω από το όριο του 2%, γεγονός που αντανακλά την έντονη επιβράδυνση της κατανάλωσης.

Πολύ υψηλά στη λίστα της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Ο πληθωρισμός στη Γαλλία στο 0,4%

Και οι δύο τάσεις δημιουργούν προκλήσεις: στην Ελλάδα ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός συνεχίζει να επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ στην Ευρωζώνη η μειωμένη ζήτηση οδηγεί σε ταχεία αποκλιμάκωση των τιμών.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τους υψηλότερους δείκτες πληθωρισμού τον Ιανουάριο, με χαμηλότερες επιδόσεις να καταγράφονται μόνο στη Σλοβακία και την Κροατία. Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός στη Γερμανία διαμορφώθηκε στο 2,1%, ξεπερνώντας οριακά τις προβλέψεις, ενώ η Γαλλία κατέγραψε απροσδόκητα χαμηλό πενταετίας, στο 0,4%.

Οι υπηρεσίες έδωσαν αυξημένο πληθωρισμό και μετά τα τρόφιμα και το αλκοόλ. Μεγάλη μείωση στην Ενέργεια

Σε επίπεδο επιμέρους τομέων, σύμφωνα με τη Eurostat, οι υπηρεσίες εξακολουθούν να ασκούν τη μεγαλύτερη ανοδική πίεση στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, στο 3,2% τον Ιανουάριο από 3,4% τον Δεκέμβριο. Ακολουθούν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 2,7% από 2,5%. Ο πληθωρισμός των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών εμφάνισε οριακή αύξηση 0,4%.

Αντίθετα, ο τομέας της ενέργειας συνέχισε να κινείται σε αρνητικό έδαφος, καταγράφοντας έντονη πτώση στο -4,1% από 1,9% τον προηγούμενο μήνα.