-50% Leasing Opel Corsa: Η καλύτερη στιγμή να αλλάξεις αυτοκίνητο είναι τώρα

Υπάρχουν προσφορές που περνάνε απαρατήρητες. Υπάρχουν και άλλες σε οδηγούν σε μεγάλη αλλαγή. Η προσφορά του instacar για το ανανεωμένο Opel Corsa ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Για όλο τον Φεβρουάριο, το δημοφιλές supermini διατίθεται με -50% στο μίσθωμα για τους 2 πρώτους μήνες leasing, σε μια περίοδο που όλο και περισσότεροι οδηγοί ψάχνουν πιο έξυπνους και ευέλικτους τρόπους να έχουν αυτοκίνητο χωρίς να δεσμευτούν με αγορά.

Γιατί το Opel Corsa είναι το απόλυτο αυτοκίνητο για την πόλη;

Το Corsa δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά ένα από τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα της κατηγορίας του στην Ελλάδα, κυρίως γιατί καταφέρνει κάτι δύσκολο: να είναι πρακτικό, σύγχρονο και οικονομικό, χωρίς να γίνεται βαρετό.

Η ανανεωμένη έκδοση ενισχύει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Εξωτερικά, η νέα μάσκα Opel Vizor και τα αναβαθμισμένα LED φωτιστικά σώματα του δίνουν πιο καθαρή και μοντέρνα εικόνα, χωρίς υπερβολές. Είναι ένα αυτοκίνητο που ταιριάζει το ίδιο εύκολα έξω από γραφείο, σπίτι ή ένα ταξίδι εκτός πόλης.

Οι διαστάσεις του παραμένουν ιδανικές για όλα όσα θέλει ο οδηγός στην πόλη: λίγο μεγαλύτερο από 4 μέτρα μήκος, εύκολο στο παρκάρισμα και ευέλικτο στην καθημερινή μετακίνηση.

Κινητήρας 1.2 Turbo 110 ίππων: οικονομία και απόδοση

Η μεγάλη προσφορά του instacar αφορά το Opel Corsa με τον turbo κινητήρα 1.2 λίτρων και 110 ίππους στην απλή έκδοση με το χειροκίνητο κιβώτιο, αλλά και στην ήπια υβριδική έκδοση με το αυτόματο κιβώτιο. Και στις 2 περιπτώσεις έχουμε έναν συνδυασμό που στην πράξη αποδεικνύεται πιο “γεμάτος” απ’ όσο δείχνουν οι αριθμοί.

Για καθημερινή χρήση:

κινείται άνετα στην πόλη,

δεν δυσκολεύεται σε προσπεράσεις,

και διατηρεί χαμηλή κατανάλωση σε μικτές συνθήκες.

Είναι ακριβώς αυτό που περιμένεις από ένα σύγχρονο supermini: επαρκής ισχύς χωρίς περιττή κατανάλωση, και χωρίς να σε αγχώνει ούτε στο πρατήριο ούτε στο πορτοφόλι.

Εσωτερικό: απλό, λειτουργικό, χωρίς ακρότητες

Μπαίνοντας στην καμπίνα, το Corsa ακολουθεί μια φιλοσοφία που εκτιμούν πολλοί οδηγοί και αγαπάει η Opel: τίποτα περιττό, όλα ακριβώς εκεί που τα χρειάζεσαι.

Η κεντρική οθόνη infotainment 10’’ με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto καλύπτει πλήρως τις ανάγκες συνδεσιμότητας, ενώ οι φυσικοί διακόπτες για τον κλιματισμό κάνουν τη χρήση πιο άμεση και ξεκούραστη.

Οι χώροι είναι σωστοί για την κατηγορία, τόσο για τους μπροστινούς επιβάτες όσο και για τα άτομα πίσω, ενώ ο χώρος αποσκευών παραμένει απόλυτα λειτουργικός για καθημερινές ανάγκες ή σύντομες αποδράσεις.

Ιδανικός συνδυασμός: Opel Corsa & Ευέλικτο instacar Leasing

Η προσφορά του Φεβρουαρίου δεν αφορά απλώς ένα καλό αυτοκίνητο. Αφορά τον τρόπο που το αποκτάς.

Με το leasing του instacar:

δεν δεσμεύεις χρήματα με υπέρογκες προκαταβολές,

δεν σε απασχολούν έξοδα όπως service, ασφάλεια ή τέλη

δεν αγχώνεσαι για τη μεταπωλητική αξία.

Όλα είναι ενσωματωμένα στο μίσθωμα, ενώ η διαδικασία γίνεται online, απλά και χωρίς τραπεζική εμπλοκή. Με ευέλικτα πακέτα από 1 μήνα έως 3 χρόνια, μπορείς να κλείσεις τη διάρκεια που ταιριάζει τέλεια στις ανάγκες σου.

Το ανανεωμένο Opel Corsa παραμένει μια λογική, σύγχρονη και ασφαλής επιλογή στην κατηγορία των supermini. Και όταν συνδυάζεται με ένα ευέλικτο leasing και μια ξεκάθαρη προσφορά όπως αυτή του instacar, γίνεται μια από τις περιπτώσεις που δεν θέλεις με τίποτα να χάσεις!

