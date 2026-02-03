Επέκταση της ΔΕΗ Fiber και σε νέες περιοχές

Νέες περιοχές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, καθώς και τα Τρίκαλα, η Βέροια, η Κοζάνη και η Κόρινθος έχουν πλέον πρόσβαση σε εγγυημένες ταχύτητες internet 500 Mbps, 1 Gbps και 2,5 Gbps με το ΔΕΗ Fiber, το σταθερό internet 100% οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), για ιδιώτες και επαγγελματίες. Το ΔΕΗ Fiber αξιοποιεί το υπερσύγχρονο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο FTTH δίκτυο στην Ελλάδα - το δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ Fibergrid και αλλάζει την εμπειρία σύνδεσης στο internet. Το ΔΕΗ Fiber, το FTTH internet από τη ΔΕΗ, είναι διαθέσιμο σε 24 νέες περιοχές.

Το ΔΕΗ Fiber είναι συνολικά διαθέσιμο σε 41 περιοχές και σε πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά και επαγγελματίες πανελλαδικά.

Αναλυτικά:

• Αττική: Νίκαια, Κερατσίνι, Κορυδαλλός, Γέρακας, Αιγάλεω, Πικέρμι, Αγία Βαρβάρα, Νέα Ερυθραία, Γλυκά Νερά, Σπάτα, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Δραπετσώνα, Ίλιον, Εκάλη, Ανθούσα, Διόνυσος, Πεντέλη

• Θεσσαλονίκη: Εύοσμος, Ελευθέριο - Κορδελιό, Πεύκα

• Κόρινθος, Τρίκαλα, Βέροια, Κοζάνη

Ήδη διαθέσιμο σε: Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Αμαρούσιο, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Παλλήνη, Παπάγου, Χολαργό, Περιστέρι, Φιλοθέη, Ψυχικό, Χαλάνδρι.

«Η επέκταση του ΔΕΗ Fiber σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε αξιόπιστο και προσιτό internet υπερυψηλών ταχυτήτων σε όλο και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με σταθερά βήματα, συνεχίζουμε να διευρύνουμε τη διαθεσιμότητα του FTTH μέχρι το σπίτι, αξιοποιώντας ένα από τα πιο σύγχρονα δίκτυα οπτικών ινών στη χώρα, ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στην εμπειρία συνδεσιμότητας που αξίζουν», δήλωσε ο Γιώργος Καρακούσης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εμπορικών Θεμάτων Ομίλου ΔΕΗ.