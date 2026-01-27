Εuroxx Xρηματιστηριακή: Θύμα κυβερνοεπίθεσης την Δευτέρα - Σταδιακή επαναφορά συστημάτων

Θύμα διαδικτυακής επίθεσης έπεσε η χρηματιστηριακή εταιρεία τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου με αποτέλεσμα να γίνει προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, γίνεται σταδιακή αποκατάσταση των συστημάτων ενώ δεν φαίνεται να έχει υπάρξει διαρροή δεδομένων.

Ωστόσο, η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διασαφηνιστούν τα αίτια πίσω από αυτή την επίθεση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ αντιμετώπισε ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, το οποίο διαχειριστήκαμε άμεσα. Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων.

Η αποκατάσταση γίνεται με σταδιακή επαναφορά όλων των συστημάτων με γνώμονα πάντοτε την απόλυτη προστασία της αγοράς και του επενδυτικού κοινού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων και η διερεύνηση συνεχίζεται. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με την ολοκλήρωση της διερεύνησης».