Roblox: Έλεγχος ηλικίας παικτών με AI μετά από αγωγές γονέων – Οι κίνδυνοι που ανοίγουν

Οκτώβριος 2025: Ένα 11χρονο κορίτσι πέφτει θύμα βιασμού στη Νότια Φλόριντα, από έναν 19χρονο που γνώρισε μέσω πλατφόρμας gaming. Η οικογένειά της καταθέτει αγωγή κατηγορώντας τη Roblox ότι αυτοπροβάλλεται ως «ψηφιακή παιδική χαρά» που είναι ασφαλής για παιδιά, ενώ στην πραγματικότητα την περιγράφει ως μια πλατφόρμα που «επιτρέπει στους παιδόφιλους να κυνηγούν, να παγιδεύουν και να εκμεταλλεύονται σεξουαλικά, ανηλίκους».

Δεκέμβριος 2025, Το Reuters γράφει: Σχεδόν 80 αγωγές που κατηγορούν την πλατφόρμα βιντεοπαιχνιδιών Roblox για εν γνώσει διευκόλυνση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών θα συγκεντρωθούν ενώπιον δικαστηρίου στο Σαν Φρανσίσκο.

Ιανουάριος 2026, μόλις λίγες ημέρες πριν: Ιστότοπος που παρέχει νομικές πληροφορίες, αναφέρει «Οικογένειες καταθέτουν αγωγές που ισχυρίζονται ότι οι «θηρευτές» χρησιμοποίησαν τη Roblox για να επικοινωνήσουν με ανηλίκους και να τους προτρέψουν για σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση. Οι καταγγελίες δείχνουν ότι οι υπεύθυνοι δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τα παιδιά, καθώς δεν εφάρμοσαν και δεν επέβαλαν επαρκή μέτρα ασφαλείας, οδηγώντας σε προσωπικές επιθέσεις, σεξουαλική κακοποίηση, ανταλλαγή άσεμνων εικόνων και σοβαρή ψυχολογική βλάβη».

Υποθέσεις με αναφορές για άτομα που χρησιμοποίησαν ψεύτικους λογαριασμούς ή τεχνολογία -όπως για παράδειγμα αλλαγή φωνής- για να προσποιηθούν ότι είναι παιδιά, ώστε να πλησιάσουν ανηλίκους. Ποινικές διώξεις, ακόμα και συλλήψεις δραστών από τις αρχές, μέσα από στοιχεία που προέκυψαν από συνεργασία με αστυνομικές υπηρεσίες. Οι αγωγές που έχουν κατατεθεί από γονείς παιδιών που έχουν δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση, ακόμα και κακοποίηση, αλλά και οι επανειλημμένες διαμαρτυρίες νεαρών παικτών από κάθε γωνιά του πλανήτη, που έχουν δεχθεί στο λογαριασμό τους άσεμνα σχόλια και φωτογραφίες, αναγκάζουν την πιο δημοφιλή πλατφόρμα ν’ αλλάξει ρότα. Συγκεκριμένα η Roblox ζητά τώρα πια -και στην Ελλάδα- να τσεκάρει την ηλικία των παιδιών μέσω ΑΙ ώστε να τους επιτρέπει να μιλούν μόνο με παίκτες της δικής τους ηλικιακής ομάδας.

Roblox - IMAGO / TT

Η συγκεκριμένη πολιτική ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2025 και εφαρμόστηκε στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ολλανδία τον Δεκέμβριο, ενώ σταδιακά αρχίζει να εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές που είναι διαθέσιμη η δυνατότητα online συνομιλίας, μεταξύ των οποίων και στη χώρα μας. Είναι όμως αυτό αρκετό; Η απάντηση είναι πως όχι, μας λέει ο κύριος Βασίλης Ζωγράφος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πληροφορικής και Επιστήμης Δεδομένων και εξηγεί μέσω του Flash.gr το γιατί…

«Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την αναγνώριση ή εκτίμηση της ηλικίας χρηστών από την πλατφόρμα Roblox συνιστά ένα τεχνολογικά προηγμένο, αλλά εννοιολογικά και θεσμικά ανεπαρκές μέτρο προστασίας. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει, αλλά αν επαρκεί ως αυτόνομος μηχανισμός. Η απάντηση, σε ακαδημαϊκούς και κανονιστικούς όρους, είναι αρνητική.

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται για εκτίμηση ηλικίας βασίζονται σε πιθανοκρατικά μοντέλα, ανάλυση συμπεριφοράς, γλωσσικά μοτίβα ή βιομετρικά χαρακτηριστικά. Τα μοντέλα αυτά δεν παράγουν βεβαιότητα αλλά εκτιμήσεις. Αυτό σημαίνει ότι εγγενώς ενσωματώνουν σφάλμα, το οποίο σε περιβάλλον με ανηλίκους δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα αλλά ζήτημα προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ένα μικρό ποσοστό λανθασμένης ταξινόμησης αρκεί για να εκθέσει ανηλίκους σε ακατάλληλο περιεχόμενο ή ενήλικες σε αδικαιολόγητους περιορισμούς.»

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία ενός 17χρονου παίκτη, του Δ.Χ. ο οποίος χρησιμοποιεί την πλατφόρμα από 11 ετών…

«-Στο chat τι συζητήσεις γίνονται;

Μπορείς να μιλάς για ό,τι θέλεις και με όποιον θέλεις. Αυτό τουλάχιστον ίσχυε μέχρι και πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων. Συνομιλούσαμε με όποιον θέλαμε, ανεξαρτήτως ηλικίας.

-Έχεις εντοπίσει ποτέ να γίνονται περίεργες ερωτήσεις;

Ναι, κάποιες φορές. Μπορεί ένας παίκτης να σε ρωτήσει πώς είναι το πραγματικό σου όνομα, που μένεις, πόσων ετών είσαι. Αυτό όμως δεν συμβαίνει μόνο στο Roblox, αλλά σε όλα τα διαδικτυακά παιχνίδια, απλώς επειδή απευθύνεται σε παιδιά, γι αυτό έχει γίνει θέμα.

-Υπάρχει τρόπος να πέσει θύμα εκμετάλλευσης ένα παιδί, χωρίς να το καταλάβει;

Φυσικά. Μπορεί για παράδειγμα να του πούνε… “Πάρε 500 Robux (εικονικό νόμισμα που αγοράζεις διάφορα αντικείμενα για το παιχνίδι) για να τους στείλει άσεμνες φωτογραφίες ή να κάνει κάτι άλλο που θα του ζητήσουν. Μπορεί να στείλουν εκείνοι βίντεο ή να ζητήσουν ραντεβού. Στο youtube υπάρχουν πολλοί παίκτες που τους έχει συμβεί και το έχουν αναφέρει και λένε πως αντί να τους διώξει η πλατφόρμα, τους αφήνει να μπαίνουν ακόμα.

-Εσύ έχεις γίνει ποτέ δέκτης τοξικής συμπεριφοράς;

Μου έχει συμβεί κάποιες φορές να με βρίζουν πάρα πολύ άσχημα, επειδή τους νίκησα σ’ ένα παιχνίδι και παρόλο που έχω κάνει καταγγελία εξηγώντας τι συμβαίνει, η πλατφόρμα δεν τους διώχνει.»

Unplash

Η ηλικία, τονίζει ο κύριος Ζωγράφος, δεν ταυτίζεται με τη γνωστική, συναισθηματική ή κοινωνική ωριμότητα. Ακόμη και αν η τεχνητή νοημοσύνη προσδιορίσει σωστά το βιολογικό εύρος ηλικίας, δεν μπορεί να αξιολογήσει την ικανότητα κατανόησης κινδύνων, τη δυνατότητα συγκατάθεσης ή πόσο ευάλωτος είναι ο χρήστης σε χειριστικές πρακτικές. Η προστασία ανηλίκων απαιτεί ποιοτικά κριτήρια, όχι μόνο ποσοτικά. Συνεπώς, η ανάθεση της ευθύνης προστασίας ανηλίκων σε αλγοριθμικά συστήματα δημιουργεί ψευδή αίσθηση επάρκειας…

«Η πλατφόρμα μπορεί να εμφανίζεται ως τεχνολογικά συμμορφωμένη, ενώ στην πράξη μετατοπίζει την ευθύνη από τον ανθρώπινο έλεγχο και τη θεσμική μέριμνα προς αδιαφανείς μηχανισμούς. Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί έτσι ως εργαλείο διαχείρισης ρίσκου και όχι ως μηχανισμός ουσιαστικής προστασίας.

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για αναγνώριση ηλικίας δεν επαρκεί για να θεμελιώσει έγκυρη συγκατάθεση ανηλίκων, ούτε για να υποκαταστήσει την ενεργή εμπλοκή γονέων ή κηδεμόνων. Το νομικό πλαίσιο προστασίας ανηλίκων βασίζεται στην αρχή της αυξημένης επιμέλειας, όχι στην αυτοματοποιημένη εκτίμηση.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά, ως ένα φίλτρο πρώτης γραμμής, αλλά δεν φθάνει ούτε επαρκεί ως μοναδικός μηχανισμός αναγνώρισης ηλικίας και προστασίας ανηλίκων. Η αποτελεσματική προστασία απαιτεί πολυεπίπεδη προσέγγιση, συνδυασμό τεχνολογικών εργαλείων, ανθρώπινης εποπτείας, σαφών παιδαγωγικών πολιτικών και θεσμικής λογοδοσίας. Χωρίς αυτά, η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί περισσότερο ως τεχνολογικό άλλοθι παρά ως ουσιαστική λύση.»

Συμβουλές προς τους γονείς και απαραίτητα μέτρα ασφαλείας - ‘Έτσι θα προστατεύσετε τα παιδιά σας

Η έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο στη δημοφιλή πλατφόρμα παιχνιδιών, αναδεικνύει την ανάγκη για συνδυασμό τεχνολογικών λύσεων, παιδαγωγικής ευαισθησίας και κοινωνικής ευθύνης, ώστε το ψηφιακό περιβάλλον να παραμένει ασφαλές και αναπτυξιακά υποστηρικτικό, μας εξηγεί o κύριος Βασίλης Ζωγράφος και προτείνει λύσεις που θα βοηθήσουν τους γονείς να προστατεύσουν τα παιδιά τους…

«Ενεργή γονική εμπλοκή

Η προστασία δεν επιτυγχάνεται μέσω πλήρους απαγόρευσης, αλλά μέσω συνειδητής παρουσίας. Οι γονείς οφείλουν να γνωρίζουν τι είναι το Roblox, πώς λειτουργεί και ποια είδη περιεχομένου προσελκύουν το παιδί τους.

Συστηματικός διάλογος με το παιδί

Η καλλιέργεια εμπιστοσύνης επιτρέπει στο παιδί να αναφέρει περιστατικά παρενόχλησης, εξαπάτησης ή δυσφορίας. Ο διάλογος πρέπει να είναι τακτικός, όχι τιμωρητικός, και προσαρμοσμένος στην ηλικία.

Εκπαίδευση στην ψηφιακή κριτική σκέψη

Οι γονείς χρειάζεται να εξηγούν στο παιδί ότι δεν είναι όλοι οι χρήστες φίλοι, ότι δεν δίνονται προσωπικά στοιχεία και ότι οι ψηφιακές υποσχέσεις ανταμοιβών συχνά αποκρύπτουν κινδύνους.

Σαφή όρια χρόνου χρήσης

Η θέσπιση σταθερών χρονικών πλαισίων χρήσης προστατεύει από εθιστικές συμπεριφορές, κόπωση και απορρύθμιση καθημερινών ρυθμών, όπως ύπνος και μελέτη.

Διαχωρισμός ψηφιακής και πραγματικής αξίας

Οι γονείς οφείλουν να υπενθυμίζουν ότι η ψηφιακή φήμη, τα αντικείμενα ή οι επιδόσεις στο παιχνίδι δεν ορίζουν την αξία του παιδιού ως προσώπου.

Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου

Ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων γονικού ελέγχου, περιορισμός επικοινωνίας με αγνώστους, φίλτρα συνομιλίας και αποκλεισμός ακατάλληλου περιεχομένου.

Έλεγχος ρυθμίσεων απορρήτου

Περιορισμός της προβολής προφίλ, απενεργοποίηση δημόσιων μηνυμάτων και αποφυγή σύνδεσης με εξωτερικές πλατφόρμες.

Απαγόρευση οικονομικών συναλλαγών χωρίς έγκριση

Καμία αγορά ψηφιακού νομίσματος ή αντικειμένων χωρίς γονική συναίνεση. Προτείνεται η απενεργοποίηση αποθηκευμένων καρτών και αυτόματων πληρωμών.

Κοινή χρήση συσκευών σε μικρές ηλικίες

Η χρήση του παιχνιδιού σε κοινόχρηστο χώρο του σπιτιού αυξάνει την εποπτεία και μειώνει τον κίνδυνο απομόνωσης ή κρυφής έκθεσης σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Τακτικός έλεγχος λογαριασμού

Επισκόπηση φίλων, συνομιλιών και δραστηριότητας, όχι ως παρακολούθηση αλλά ως προστατευτική πρακτική.

Βασική αρχή προστασίας

Η ασφάλεια των ανηλίκων στο Roblox δεν εξασφαλίζεται αποκλειστικά μέσω τεχνολογικών εργαλείων. Η πιο αποτελεσματική δικλείδα προστασίας είναι ο ενημερωμένος, παρών και παιδαγωγικά ενεργός γονέας, ο οποίος λειτουργεί ως «φίλτρο», καθοδηγητής και σημείο αναφοράς.»