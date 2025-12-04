«Μπλόκο» της Ρωσίας στο Roblox - «Δικαιολογεί την τρομοκρατία και κάνει προπαγάνδα υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ»

Είναι ένα από τα πλέον δημοφιλή παιχνίδι μεταξύ παιδιών και εφήβων, που σπαταλούν ατελείωτες ώρες περιπλανώμενοι στον εικονικό του κόσμο. Το Roblox επιτρέπει στους χρήστες να παίζουν παιχνίδια, να συνομιλούν και να αλληλεπιδρούν με εκατομμύρια άλλους ανθρώπους στο διαδίκτυο. Κι όλα αυτά σε μια εικονική πραγματικότητα που μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει.

Ωστόσο, το Roblox κρύβει κινδύνους και η ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης της Ρωσίας δήλωσε ότι θα μπλοκάρει τη δημοφιλή πλατφόρμα διαδικτυακών παιχνιδιών, κατηγορώντας την ότι διανέμει περιεχόμενο που «δικαιολογεί την τρομοκρατία» και διαδίδει περιεχόμενο που σχετίζεται με τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.



Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 δηλώσεις της ρυθμιστικής αρχής Roskomnadzor ότι το Roblox έχει επίσης εμπλακεί σε «προτροπές για βίαια εγκλήματα και σε προπαγάνδα υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας» και έχει γεμίσει με «ακατάλληλο περιεχόμενο που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πνευματική και ηθική ανάπτυξη των παιδιών», σύμφωνα με τοπικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.



Ο οργανισμός ανέφερε ότι σενάρια που προσομοιώνουν τρομοκρατικές επιθέσεις, καθώς και τυχερά παιχνίδια, βρίσκονται συχνά στο Roblox.

Ένας εκπρόσωπος της Roblox δήλωσε ότι η εταιρεία σέβεται τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς στις χώρες όπου δραστηριοποιείται και πιστεύει ότι «η Roblox παρέχει έναν θετικό χώρο για μάθηση, δημιουργία και ουσιαστική σύνδεση για όλους».



«Έχουμε μια βαθιά δέσμευση για την ασφάλεια και έχουμε ένα ισχυρό σύνολο προληπτικών και προληπτικών μέτρων ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για να εντοπίζουν και να αποτρέπουν επιβλαβές περιεχόμενο στην πλατφόρμα μας», προστίθεται στη δήλωση που στάλθηκε στο Euronews.



Η ρυθμιστική αρχή της Ρωσίας δήλωσε επίσης ότι υπήρξαν αναφορές για σεξουαλική παρενόχληση παιδιών και κοινοποίηση προσωπικών εικόνων στην πλατφόρμα.



Άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, του Ιράν και της Κίνας, έχουν απαγορεύσει το Roblox λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των παιδιών.



Η Roblox ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι θα σταματήσει να επιτρέπει στα παιδιά να συνομιλούν με ενήλικες αγνώστους, μετά από κριτική για τη λειτουργία δικτύωσης της πλατφόρμας.