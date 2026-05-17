Τεχνολογικό ράλι ή νέα φούσκα; Το καμπανάκι κινδύνου από τον Michael Burry

Ο Michael Burry, ο επενδυτής που έγινε παγκοσμίως γνωστός από το “The Big Short” για την πρόβλεψη της κρίσης του 2008, επιστρέφει με μια νέα, ηχηρή προειδοποίηση. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η Wall Street και το ράλι των τεχνολογικών μετοχών, το οποίο –όπως λέει– θυμίζει επικίνδυνα την εποχή της φούσκας του dotcom γύρω στο 2000.

Ο Burry υποστηρίζει με ανάρτηση του στο Substack, ότι η αγορά βρίσκεται σε φάση υπερβολικής ανόδου, ιδιαίτερα στον τεχνολογικό τομέα, με τις αποτιμήσεις να έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν δικαιολογούνται από τα εταιρικά κέρδη.

Σε ανάλυσή του, αναφέρει ότι ο δείκτης Nasdaq 100 διαπραγματεύεται περίπου στις 43 φορές τα κέρδη, όταν –κατά τον ίδιο– η πραγματική εικόνα θα έπρεπε να είναι πιο κοντά στις 30 φορές. Αυτό, όπως σημειώνει, οφείλεται στο ότι η Wall Street ενδέχεται να υπερεκτιμά τα κέρδη των πιο γρήγορα αναπτυσσόμενων τεχνολογικών εταιρειών.

Η σύγκριση με τη φούσκα του 2000

Ο επενδυτής παρομοιάζει το σημερινό περιβάλλον με το peak της φούσκας των dotcom, λίγο πριν την κατάρρευση.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον κλάδο των ημιαγωγών, όπου ο σχετικός δείκτης έχει εκτοξευθεί σχεδόν 70% από τα τέλη Μαρτίου. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται, παρόμοια επίπεδα υπερθέρμανσης είχαν παρατηρηθεί μόνο δύο φορές στο παρελθόν: το 1995 και τον Μάρτιο του 2000, λίγο πριν το μεγάλο κραχ των τεχνολογικών μετοχών.

AI boom και «εύθραυστη» αγορά

Πίσω από το ράλι, όπως σημειώνουν και άλλοι αναλυτές της αγοράς, βρίσκεται η τεράστια επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη. Εταιρείες-κολοσσοί όπως η Alphabet και η Amazon έχουν οδηγήσει τους δείκτες σε ιστορικά υψηλά.

Ωστόσο, ο Burry προειδοποιεί ότι αυτή η άνοδος είναι άνιση και εύθραυστη. Σε πολλά σενάρια, ελάχιστες μετοχές στηρίζουν το σύνολο των δεικτών, γεγονός που –κατά τον ίδιο– αυξάνει τον συστημικό κίνδυνο, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Review.

«Βλέπουμε ιστορία... και δεν είναι καλό σημάδι»

Σε ιδιαίτερα δραματικό τόνο, ο επενδυτής τονίζει ότι η αγορά βρίσκεται σε “σπάνια ατμόσφαιρα υπερβολής”, παρομοιάζοντάς την με σκηνή πριν από τροχαίο ατύχημα.

Προτρέπει τους επενδυτές να είναι προσεκτικοί, να μειώσουν την έκθεσή τους σε μετοχές – ειδικά τεχνολογικές – και να κατοχυρώσουν κέρδη, καθώς το ράλι ενδέχεται να έχει φτάσει σε υπερβολικά επίπεδα.

Προειδοποίηση χωρίς εύκολες κινήσεις

Παρά τη δική του απαισιόδοξη θέση, ο Burry επισημαίνει ότι το “σορτάρισμα” της αγοράς δεν είναι εύκολη στρατηγική, λόγω κόστους και χρονισμού. Όπως τονίζει, ακόμη και αν η άνοδος συνεχιστεί για εβδομάδες ή μήνες, η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι η διόρθωση τελικά έρχεται και μπορεί να είναι έντονη.

Το βασικό ερώτημα που αφήνει πίσω του δεν είναι αν υπάρχει αισιοδοξία γύρω από την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αν αυτή η αισιοδοξία έχει ήδη τιμολογηθεί υπερβολικά. Και όπως προειδοποιεί ο άνθρωπος που είδε την κρίση του 2008 πριν από όλους: όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται, σπάνια το κάνει με ήπιο τρόπο.